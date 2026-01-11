Funcionaria del régimen cubano dice que "millones darían su vida" para defender al poder en La Habana tras ultimátum de Trump

Johana Tablada responde con tono bélico a las advertencias de EE. UU. y ataca directamente a Trump y Marco Rubio

La diplomática cubana Johana Tablada de la Torre , funcionaria del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINREX), afirmó este domingo que “millones de cubanos estarían dispuestos a luchar y derramar su sangre” para defender al régimen ante una eventual agresión de Estados Unidos.

Las declaraciones se produjeron en redes sociales, pocas horas después de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un ultimátum directo a La Habana , advirtiendo que no habrá más petróleo ni dinero para Cuba tras la caída del chavismo en Venezuela.

Embed - Trump lanza advertencia directa a Cuba: "No habrá más petróleo ni dinero... ¡Cero!

“Si 32 cubanos internacionalistas cayeron por defender a la hermana Venezuela en Caracas, imaginen cuántos millones estaremos dispuestos a luchar y derramar nuestra sangre por Cuba, nuestra Patria sagrada, si se atreven a agredirnos”, escribió Tablada.

Tablada —embajadora en México y subdirectora para América del Norte del MINREX— arremetió con dureza contra Trump y calificó su mensaje como un acto de “alarde, ignorancia y amenazas inútiles”. En un hilo posterior, atacó también al secretario de Estado Marco Rubio , a quien llamó “mentiroso” y “matón a distancia”.

“El mensaje de Trump, embullado con las mentiras de Rubio, está cargado de desprecio irrespetuoso y frases de intimidación. ‘¡No más petróleo a Cuba! ¡Cero!’, ha proclamado el emperador. ¡Ríndanse!”, escribió.

En otra publicación, la funcionaria recurrió a consignas históricas del oficialismo: “Patria o Muerte, ¡Venceremos!”, reforzando el tono confrontacional del régimen.

Contexto: presión máxima y fin del respaldo venezolano

Las declaraciones de Tablada llegan en medio de la mayor presión estadounidense en décadas sobre La Habana. El mensaje de Trump dejó claro que Washington busca asfixiar financieramente al régimen tras el fin del respaldo petrolero venezolano, e incluso instó a Cuba a “llegar a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde”.

Analistas señalan que la retórica belicista del régimen contrasta con la profunda crisis económica y energética que atraviesa la isla, y que el discurso de “defensa a cualquier costo” busca cerrar filas internas ante un escenario de aislamiento creciente.