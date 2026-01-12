Real Madrid afirma que Xabi Alonso ya no es el entrenador del equipo

Madrid expresó en un comunicado que Alonso se va por mutuo acuerdo.
MADRID (AP) — El lunes, el Real Madrid anunció que Xabi Alonso no continuará como entrenador.
El anuncio se produjo un día después de que Madrid perdiera 3-2 contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España en Arabia Saudí.
