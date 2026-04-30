Ucraniano Mykhailo Mudryk presenta apelación ante el TAS por su veto por dopaje

ARCHIVO - Foto del 27 de octubre del 2024, Mykhailo Mudryk del Chelsea en el encuentro de la Liga Premier ante el Newcastle. (AP Foto/Dave Shopland, Archivo) AP

El Tribunal de Arbitraje Deportivo confirmó que el extremo del Chelsea, fichado por el club de la Liga Premier por 108 millones de dólares en 2023, está en proceso de apelar la sanción de cuatro años impuesta por la Asociación de Fútbol de Inglaterra.

Las partes están intercambiando alegatos por escrito y aún no se ha programado una audiencia, indicó el tribunal.

No se habían presentado novedades en el caso desde que la FA dijo el pasado junio que Mudryk había sido acusado formalmente de “violaciones a las normas antidopaje que alegan la presencia y/o el uso de una sustancia prohibida”. La sustancia exacta implicada no ha sido confirmada oficialmente.

Mudryk manifestó en diciembre de 2024 que “no había hecho nada malo” después de que se confirmara que había entregado una muestra en un control antidopaje que contenía una sustancia prohibida. Desde entonces no ha jugado.

Mudryk no ha vuelto a pronunciarse sobre el caso. En los últimos meses ha publicado en redes sociales videos de él entrenando en privado y el año pasado se le vio con aficionados del Chelsea cuando el equipo ganó la final de la Conference League en Polonia.

Una suspensión de cuatro años es el punto de partida de las sanciones en un caso típico de dopaje por una primera infracción, según las normas de la Agencia Mundial Antidopaje utilizadas en múltiples deportes olímpicos.

Ese periodo suele acortarse por circunstancias atenuantes, como si un deportista consumió un suplemento contaminado o cometió un error con un medicamento, o si el deportista admite una infracción en una etapa más temprana.

Las sanciones por dopaje suelen aplicarse con carácter retroactivo para comenzar desde la fecha en que un deportista fue suspendido provisionalmente por primera vez, a la espera de una audiencia completa. El próximo Campeonato Europeo se realizará en el verano de 2028, organizado conjuntamente por Gran Bretaña e Irlanda.

Mudryk se perdió la reciente campaña de clasificación de Ucrania para el Mundial. Ucrania se quedó sin el boleto al perder ante Suecia en el repechaje de marzo.

Mudryk fue uno de los jugadores más codiciados de Europa cuando fue fichado procedente del Shakhtar Donetsk, tras el interés competidor del rival londinense del Chelsea, el Arsenal.

El ucraniano de 25 años ha marcado 10 goles en 73 partidos con el Chelsea desde entonces, pero muchas de esas apariciones han sido como suplente y su etapa en el club fue considerada ampliamente decepcionante incluso antes de que surgiera el caso de dopaje.

El Chelsea le dio a Mudryk un contrato de ocho años y medio, un acuerdo inusualmente largo en el fútbol moderno. Está previsto que se extienda hasta 2031.

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FUENTE: AP