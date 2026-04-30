🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

La tensión geopolítica en torno a Cuba vuelve a escalar tras un nuevo intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China, en medio de advertencias sobre seguridad regional y posibles acciones por parte de Washington.
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Washington y Pekín intercambian acusaciones mientras crece la presión sobre Cuba por seguridad regional
La tensión geopolítica en torno a Cuba vuelve a escalar tras un nuevo intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China, en medio de advertencias sobre seguridad regional y posibles acciones por parte de Washington.
El secretario de Estado, Marco Rubio, alertó sobre la presencia de servicios de inteligencia y posibles infraestructuras militares de países considerados adversarios en la isla, situada a escasas 90 millas del territorio estadounidense.
Durante una entrevista en Fox News, Rubio afirmó:
Presencia de actores extranjeros en Cuba
Riesgos para la seguridad nacional de EE.UU.
Posición firme frente a amenazas cercanas
“No vamos a permitirlo”, advirtió el funcionario.
Las declaraciones se alinean con la postura del presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva en enero de 2026 que:
Declara a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria”
Justifica medidas de presión económica
Refuerza el bloqueo energético
La medida incluyó restricciones al suministro de petróleo hacia la isla.
Desde Pekín, la reacción fue inmediata. Autoridades chinas acusaron a Estados Unidos de:
“Inventar pretextos”
Difundir información no verificada
Justificar sanciones consideradas ilegales
China rechaza las acusaciones sobre presencia militar en Cuba.
El intercambio de declaraciones refleja:
Mayor tensión entre potencias
Incremento de la presión sobre Cuba
Riesgos de deterioro en relaciones bilaterales
El contexto mantiene en alerta a la región.
Las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y China evidencian un nuevo punto de fricción en torno a Cuba, donde la seguridad regional y la influencia internacional se convierten en factores clave
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