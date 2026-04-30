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Cuba

🚨 Aumenta la tensión entre EEUU y China por la situación en Cuba

Washington y Pekín intercambian acusaciones mientras crece la presión sobre Cuba por seguridad regional

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Trump

La tensión geopolítica en torno a Cuba vuelve a escalar tras un nuevo intercambio de acusaciones entre Estados Unidos y China, en medio de advertencias sobre seguridad regional y posibles acciones por parte de Washington.

El secretario de Estado, Marco Rubio, alertó sobre la presencia de servicios de inteligencia y posibles infraestructuras militares de países considerados adversarios en la isla, situada a escasas 90 millas del territorio estadounidense.

Advertencias desde Washington

Durante una entrevista en Fox News, Rubio afirmó:

Presencia de actores extranjeros en Cuba

Riesgos para la seguridad nacional de EE.UU.

Posición firme frente a amenazas cercanas

“No vamos a permitirlo”, advirtió el funcionario.

Base de la estrategia estadounidense

Las declaraciones se alinean con la postura del presidente Donald Trump, quien firmó una orden ejecutiva en enero de 2026 que:

Declara a Cuba como “amenaza inusual y extraordinaria”

Justifica medidas de presión económica

Refuerza el bloqueo energético

La medida incluyó restricciones al suministro de petróleo hacia la isla.

Respuesta de China

Desde Pekín, la reacción fue inmediata. Autoridades chinas acusaron a Estados Unidos de:

“Inventar pretextos”

Difundir información no verificada

Justificar sanciones consideradas ilegales

China rechaza las acusaciones sobre presencia militar en Cuba.

Escenario en escalada

El intercambio de declaraciones refleja:

Mayor tensión entre potencias

Incremento de la presión sobre Cuba

Riesgos de deterioro en relaciones bilaterales

El contexto mantiene en alerta a la región.

Conclusión

Las acusaciones cruzadas entre Estados Unidos y China evidencian un nuevo punto de fricción en torno a Cuba, donde la seguridad regional y la influencia internacional se convierten en factores clave

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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