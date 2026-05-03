Tsegu gana el Maratón Internacional de Praga; Jelimo se impone en la carrera femenina

Tsegu se despegó de Justus Kipkorir Limo, de Kenia, a menos de cinco kilómetros de la meta y continuó sin oposición para marcar 2 horas, 5 minutos y 51 segundos.
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PRAGA (AP) — Berehanu Wendemu Tsegu, de Etiopía, ganó el domingo la 31ª edición del Maratón Internacional de Praga, mientras que Millicent Jelimo se impuso en la carrera femenina.
Tsegu se despegó de Justus Kipkorir Limo, de Kenia, a menos de cinco kilómetros de la meta y continuó sin oposición para marcar 2 horas, 5 minutos y 51 segundos.
Felix Kipkoech, de Kenia, terminó segundo por segundo año consecutivo en Praga con 2:07:45. Otro etíope, Andualem Belay Shiferaw, fue tercero con 02:07:59, mientras que Limo cayó al cuarto puesto.
Jelimo se adjudicó la victoria con un tiempo de 2:24:19.
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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.
FUENTE: AP
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