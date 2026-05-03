Tsegu gana el Maratón Internacional de Praga; Jelimo se impone en la carrera femenina

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Tsegu se despegó de Justus Kipkorir Limo, de Kenia, a menos de cinco kilómetros de la meta y continuó sin oposición para marcar 2 horas, 5 minutos y 51 segundos.

Felix Kipkoech, de Kenia, terminó segundo por segundo año consecutivo en Praga con 2:07:45. Otro etíope, Andualem Belay Shiferaw, fue tercero con 02:07:59, mientras que Limo cayó al cuarto puesto.

Jelimo se adjudicó la victoria con un tiempo de 2:24:19.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP