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Trump nombra a director de inteligencia nacional para liderar comisión sobre IA

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump designó a Jay Clayton, su director de inteligencia nacional, para encabezar una nueva comisión gubernamental sobre inteligencia artificial el domingo.

Jay Clayton declara ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el Congreso en Washington, el 15 de julio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib)
Jay Clayton declara ante la Comisión de Inteligencia del Senado en el Congreso en Washington, el 15 de julio del 2026. (AP foto/Mariam Zuhaib) AP

Trump la está llamando la “Fuerza de Superinteligencia”, porque ha intentado cambiar el nombre de la inteligencia artificial a “superinteligencia”. El anuncio se produce después de que Trump recibiera a altos ejecutivos de empresas de IA en la Casa Blanca la semana pasada y afirmara que habían firmado un acuerdo voluntario que, en la práctica, haría que el propio sector se autorregulara en el desarrollo de la tecnología.

El nuevo panel coordinará el esfuerzo federal “para garantizar que Estados Unidos siga liderando el mundo en superinteligencia, que muchos dicen que es más grande que la Revolución Industrial y que internet, y protegerá los intereses y mejorará la vida de todos los estadounidenses”, escribió Trump en redes sociales el domingo.

La comisión se pondrá en contacto con consumidores, grupos de interés público, organizaciones religiosas, proveedores de infraestructura crítica y empresas tecnológicas, manifestó el mandatario.

Otros integrantes de la comisión incluyen al presidente de la Comisión Federal de Comercio, Andrew Ferguson; Emil Michael, director de tecnología del Pentágono y Scott Kupor, director de la Oficina de Administración de Personal.

El grupo reportará a Trump y a su jefa de gabinete, Susie Wiles.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

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