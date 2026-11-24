Dos ciudadanos cubanos residentes en Laredo, Texas , fueron condenados a prisión federal por participar en una operación de fraude bancario que comprometió más de 1.500 números de tarjetas de crédito y débito.

Según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el 19 de noviembre, Orlandi Castillo Leon, de 35 años, recibió una condena de 37 meses de prisión , mientras que Liover Leon-Hernandez, de 33 años, fue sentenciado a 46 meses .

La investigación comenzó el 31 de marzo de 2025, cuando un agente de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) denunció transacciones fraudulentas realizadas con su tarjeta gubernamental.

Las cámaras de vigilancia permitieron identificar a los implicados realizando compras con información bancaria ajena.

Posteriormente, los investigadores descubrieron un dispositivo de clonación de tarjetas en una gasolinera de Laredo.

Intentó tragarse una memoria USB con 1.530 números de tarjetas

Durante un registro domiciliario realizado el 16 de julio de 2025, Leon-Hernandez intentó tragarse una memoria USB que contenía 1.530 números robados de tarjetas bancarias.

Los agentes también incautaron tarjetas falsificadas, equipos electrónicos, tarjetas de regalo y otros elementos vinculados al fraude.

Ambos cubanos enfrentarían procesos de deportación

Según la Fiscalía Federal, Leon-Hernandez es residente permanente legal en Estados Unidos, mientras que Castillo Leon es solicitante de asilo.

Las autoridades anticipan que ambos enfrentarán procedimientos de deportación después de cumplir sus respectivas condenas.

La investigación estuvo a cargo del FBI y la CBP, con la colaboración de autoridades locales de Texas.