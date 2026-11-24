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Kilmar Ábrego García llega a un tribunal federal, el 26 de febrero de 2026, en Nashville, Tennessee. (AP Foto/George Walker IV, Archivo) AP

El senador de Maryland Chris Van Hollen se refirió a Ábrego García como un “hombre libre” y afirmó que se mudará a un país de su elección.

“Me siento aliviado de que estará a salvo, en un país de su elección, y libre, incluso de la persecución constante de este gobierno”, dijo el senador en un comunicado.

La noticia se dio a conocer en momentos en que Ábrego García luchaba contra para evitar una segunda deportación, esta vez a alguna nación africana, como lo habían propuesto funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus iniciales en inglés).

Ábrego García, de 31 años, tiene esposa y un hijo nacidos en Estados Unidos y ha vivido en Maryland desde años, luego de llegar a Estados Unidos sin permiso legal durante su adolescencia. Un juez de inmigración dictaminó en 2019 que no podía ser deportado a El Salvador debido a que corría peligro luego de que una pandilla había amenazado a su familia. El juez le permitió vivir y trabajar en Estados Unidos bajo supervisión del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés), pero no se le otorgó estatus de residencia.

Fue arrestado en Baltimore en marzo de 2025 y deportado a una prisión salvadoreña en lo que un funcionario calificó posteriormente como un “error administrativo”. Ante la presión pública y una orden judicial, el gobierno del presidente Donald Trump ordenó su regreso a Estados Unidos en junio de 2025, pero sólo después de obtener una acusación formal en su contra en un caso de tráfico de personas en Tennessee.

Un juez federal desestimó ese caso en mayo, dictaminando que el empeño del Departamento de Justicia por presentar cargos penales en su contra tenía como objetivo castigar a Ábrego García por impugnar su deportación. El gobierno presentó una apelación en ese caso.

El gobierno de Trump prometió deportarlo a un tercer país, amenazando con enviarlo a Uganda, Esuatini, Ghana y, más recientemente, Liberia. ___ Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa. FUENTE: AP