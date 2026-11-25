Cuba enfrenta este miércoles 25 de noviembre un deterioro de las condiciones meteorológicas debido a una baja extratropical y la llegada de un frente frío, con fuertes lluvias, tormentas eléctricas y posibilidad de fenómenos severos.

El meteorólogo Raydel Ruisánchez informó que las precipitaciones más intensas durante la mañana se registraron al sur de Pinar del Río.

¿Qué regiones de Cuba serán las más afectadas?

El frente frío alcanzaría el occidente durante la madrugada del jueves 26 de noviembre.

Oriente: posibles chubascos entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Centro: incremento de las precipitaciones durante el miércoles y jueves.

Occidente: lluvias y tormentas eléctricas, con una posible disminución durante la tarde y nuevas precipitaciones durante la noche.

El reconocido meteorólogo José Rubiera aclaró que se trata de una baja extratropical débil, cuyo desplazamiento rápido limitaría la acumulación de precipitaciones.

Sin embargo, no descartó tormentas localmente severas.

Ruisánchez había advertido anteriormente sobre posibles tornados y rachas superiores a los 90 km/h, aunque estos fenómenos serían puntuales.

Prevén acumulados de hasta 150 milímetros

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos informó que los embalses están preparados para recibir las precipitaciones previstas, cuyos mayores acumulados podrían alcanzar entre 100 y 150 milímetros.

Rubiera también anticipó un descenso de las temperaturas, especialmente durante la noche del jueves al viernes.

Suspenden homenaje a Fidel Castro por el mal tiempo

Las condiciones meteorológicas obligaron a aplazar hasta el jueves la velada en homenaje a Fidel Castro prevista en la Universidad de La Habana.

Las autoridades recomiendan evitar zonas inundadas y mantenerse informados mediante los partes meteorológicos oficiales.