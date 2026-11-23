Wall Street abrió este lunes 23 de noviembre con fuertes ganancias , impulsada por la reincorporación de Jensen Huang como presidente y director ejecutivo de Nvidia, apenas once días después de su renuncia.

Según Infobae, el Nasdaq avanzaba un 6,75% , mientras el S&P 500 subía un 4,77%. Las acciones de Nvidia llegaron a registrar ganancias superiores al 30%.

El directorio de Nvidia aprobó por unanimidad la reincorporación del ejecutivo, horas después de que el presidente Donald Trump solicitara públicamente su regreso.

La compañía aseguró que, tras consultar con funcionarios estadounidenses, concluyó que su reincorporación no representa un riesgo para la seguridad nacional.

Huang había renunciado el 12 de noviembre, en medio de informaciones sobre presuntos vínculos indirectos con la inteligencia china que no han sido demostrados.

Wall Street rebota tras una semana de pérdidas

La recuperación llega después de que el Nasdaq perdiera cerca del 10% durante la semana anterior y el S&P 500 retrocediera un 8,6%.

Nvidia había perdido aproximadamente 1,04 billones de dólares en capitalización bursátil entre el 11 y el 20 de noviembre.

La Reserva Federal mantiene en alerta a los inversores

Pese al optimismo, persisten las dudas sobre la rentabilidad de las inversiones en inteligencia artificial y una posible subida de las tasas de interés en diciembre.

Los inversores también estarán pendientes de los próximos indicadores de inflación.

Los analistas advierten que todavía es demasiado pronto para determinar si la recuperación será sostenible.