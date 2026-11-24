Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en Miss Universo 2026 , otorgándole a Puerto Rico su sexta corona en la historia del certamen internacional de belleza.

| Jennifer Barreto, de Puerto Rico, se acaba de coronar como la nueva Miss Universo 2026. Hace historia convirtiéndose en la primera madre que gana el certamen y repitió la hazaña de su compatriota Denise Quiñones, coronándose en su propio país. #MissUniverse pic.twitter.com/2cVcaziWfa

La edición número 75 del concurso se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, coronó a su sucesora. Diario AS+1

La representante de San Sebastián cuenta con formación académica en Psicología y Trabajo Social.

Además de ser madre y esposa, ha trabajado para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en programas de prevención y asistencia a familias militares.

Una de sus principales causas sociales es promover la salud mental. El Universo+2

Las seis coronas de Miss Universo de Puerto Rico

Con la victoria reportada de Barreto, Puerto Rico volvería a conquistar el título después de dos décadas.

Año

Miss Universo

1970

Marisol Malaret

1985

Deborah Carthy-Deu

1993

Dayanara Torres

2001

Denise Quiñones

2006

Zuleyka Rivera

2026

Jennifer Barreto

Las cinco victorias anteriores consolidaron la trayectoria de Puerto Rico en los certámenes internacionales de belleza. El Universo

Una coronación en casa

Barreto repetiría la hazaña de Denise Quiñones, quien también conquistó la corona universal en territorio puertorriqueño en 2001.