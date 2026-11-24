¡Puerto Rico conquista Miss Universo 2026! Jennifer Barreto devuelve la corona a la isla después de 20 años
Jennifer Barreto, de 27 años, se convirtió en Miss Universo 2026, otorgándole a Puerto Rico su sexta corona en la historia del certamen internacional de belleza.
La edición número 75 del concurso se celebró en el Coliseo José Miguel Agrelot de San Juan, donde la mexicana Fátima Bosch, Miss Universo 2025, coronó a su sucesora. Diario AS+1
¿Quién es Jennifer Barreto?
La representante de San Sebastián cuenta con formación académica en Psicología y Trabajo Social.
Además de ser madre y esposa, ha trabajado para el Departamento de Defensa de Estados Unidos en programas de prevención y asistencia a familias militares.
Una de sus principales causas sociales es promover la salud mental. El Universo+2
Las seis coronas de Miss Universo de Puerto Rico
Con la victoria reportada de Barreto, Puerto Rico volvería a conquistar el título después de dos décadas.
Año
Miss Universo
1970
Marisol Malaret
1985
Deborah Carthy-Deu
1993
Dayanara Torres
2001
Denise Quiñones
2006
Zuleyka Rivera
2026
Jennifer Barreto
Las cinco victorias anteriores consolidaron la trayectoria de Puerto Rico en los certámenes internacionales de belleza. El Universo
Una coronación en casa
Barreto repetiría la hazaña de Denise Quiñones, quien también conquistó la corona universal en territorio puertorriqueño en 2001.