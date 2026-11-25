Un avión de carga de FedEx se salió de la pista durante su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) la noche de este miércoles 25 de noviembre de 2026, en medio de fuertes lluvias y en vísperas de Acción de Gracias.

Première vidéo de la sortie de piste du MD11 de FedEx à l’aéroport de Miami. https://t.co/7THVWmSXNy

El incidente provocó una parada en tierra (ground stop) ordenada por la Administración Federal de Aviación (FAA), afectando las operaciones aéreas.

Según reportes de plataformas de seguimiento aéreo, el incidente involucró al vuelo FedEx 910, operado por un avión de carga MD-11 procedente de Memphis, Tennessee .

Los equipos de emergencia acudieron al lugar para evaluar la situación.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre posibles heridos ni la magnitud de los daños sufridos por la aeronave.

La parada en tierra permaneció vigente al menos hasta las 9:45 p. m., hora del Este, según reportes aeronáuticos.

Los vuelos con destino a Miami quedaron temporalmente retenidos en sus aeropuertos de origen, mientras las autoridades evaluaban las condiciones operativas.

Fuertes lluvias complican los viajes de Acción de Gracias

El incidente ocurrió durante uno de los períodos de mayor movimiento aéreo del año.

Las intensas precipitaciones registradas en el sur de Florida ya habían provocado retrasos antes del suceso.

Un antecedente en Fort Lauderdale

En 2016, otro avión que operaba bajo el número de vuelo FedEx 910 sufrió el colapso del tren de aterrizaje en Fort Lauderdale, sin dejar heridos entre sus tripulantes.

Las causas del incidente en Miami todavía no han sido determinadas oficialmente.