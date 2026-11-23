Un aparatoso accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada del domingo 22 de noviembre de 2026 en Houston, Texas , dejó un conductor fallecido después de que su Lamborghini Huracán se estrellara contra dos árboles y se incendiara.

Publicaciones en redes sociales identificaron a la víctima como Bárbaro Palacios, conocido como Bárbaro “el de Zamora” , aunque las autoridades todavía no han confirmado oficialmente su identidad.

LAMBORGHINI DRIVER KILLED IN HIGH-SPEED CRASH AFTER LOSING CONTROL IN HOUSTON A man believed to be in his late 20s was killed early Sunday morning after his Lamborghini struck a curb and crashed into trees near Bellaire Boulevard in Houston. He was reportedly traveling at…

Según el comunicado del Departamento de Policía de Houston (HPD), el accidente ocurrió aproximadamente a las 5:50 a. m., en el 6900 de Bellaire Boulevard , cerca de la Southwest Freeway.

Las autoridades indicaron que el Lamborghini Huracán de color plateado circulaba a gran velocidad en dirección oeste cuando su conductor perdió el control, salió de la carretera e impactó contra dos árboles de la mediana.

La colisión provocó que el automóvil se incendiara.

Los paramédicos del Departamento de Bomberos de Houston declararon muerto al conductor en el lugar.

¿Quién era Bárbaro Palacios?

Según publicaciones en redes sociales, el presunto fallecido era un cubano que regresaba de un concierto y cuya esposa viajaba detrás de él en otro automóvil.

Sin embargo, estos detalles no han sido confirmados por las autoridades.

La Policía continúa investigando

El informe oficial establece que la víctima tenía 45 años, un dato que contradice las primeras publicaciones que le atribuían poco más de 20 años.

La Policía confirmó que ningún otro vehículo estuvo involucrado en la colisión.

El Instituto de Ciencias Forenses del condado de Harris mantiene pendiente la divulgación oficial de la identidad del fallecido.