El meteorólogo cubano Raydel Ruisánchez advirtió este martes 24 de noviembre sobre la posibilidad de tornados y rachas de viento superiores a los 90 km/h durante las tormentas previstas en el occidente de Cuba.

Ante el deterioro de las condiciones meteorológicas, el Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil activó un aviso de alerta temprana para la región occidental .

La formación de una baja extratropical en el golfo de México, seguida de un frente frío, favorecerá condiciones de inestabilidad atmosférica.

Ruisánchez aclaró que no se trata de un ciclón tropical y que los vientos fuertes podrían producirse de manera localizada durante las tormentas severas.

Las lluvias intensas constituyen el escenario más probable.

Según el Instituto de Meteorología (INSMET), las precipitaciones aumentarán desde la tarde y noche del martes 24 y durante el miércoles 25 de noviembre, extendiéndose posteriormente hacia el centro y oriente.

El frente frío alcanzaría el occidente entre la noche del miércoles y la madrugada del jueves 26.

Advierten a propietarios de paneles solares

El especialista recomendó revisar los soportes y anclajes de los paneles solares, guardar los equipos portátiles bajo techo y retirar objetos sueltos de las azoteas antes de las tormentas.

“Con la tormenta ya encima, no subas a la azotea bajo ninguna circunstancia”, advirtió.

Defensa Civil activa medidas preventivas

Las autoridades ordenaron reforzar la vigilancia en zonas bajas, áreas con dificultades de drenaje y lugares susceptibles a deslizamientos.

La población deberá mantenerse informada mediante los partes oficiales del INSMET y la Defensa Civil.