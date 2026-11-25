La emigración cubana hacia España alcanzó un nuevo máximo histórico. Un total de 282.881 personas nacidas en Cuba residían en territorio español al 1 de enero de 2026 , según los datos del Censo Anual de Población del Instituto Nacional de Estadística (INE).

La cifra representa un incremento de 30.591 residentes en apenas un año y un crecimiento del 70,3% respecto a 2021.

Cuba está a punto de superar al Reino Unido

Uno de los datos más llamativos del informe es que España registra 282.890 residentes nacidos en Reino Unido, apenas nueve más que los nacidos en Cuba.

La isla caribeña ocupa el noveno lugar entre los países extranjeros de nacimiento de los residentes en España.

Más de 190.000 cubanos tienen nacionalidad española

De los residentes nacidos en Cuba, 190.681 poseen nacionalidad española, aproximadamente el 67,4%.

Una de las vías de acceso a la ciudadanía ha sido la Ley de Memoria Democrática, conocida como «Ley de Nietos», cuyo plazo para nuevas solicitudes concluyó en octubre de 2025.

Canarias y Madrid lideran la concentración de cubanos

El crecimiento coincide con el agravamiento de la crisis económica y energética cubana y el endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses.

España se consolida así como uno de los principales destinos de la emigración cubana.