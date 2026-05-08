Trump dice que Rusia y Ucrania aceptaron su pedido de tregua de 3 días y canje de presos

En esta fotografía facilitada por el servicio de prensa de la 93na Brigada Mecanizada Independiente de Kholodnyi Yar de Ucrania, militares controlan drones FPV desde un refugio en Druzhkivka, región de Donetsk, Ucrania, el jueves 7 de mayo de 2026. (Iryna Rybakova/93ra Brigada Mecanizada de Ucrania vía AP) AP

El presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy confirmó el acuerdo. No hubo comentarios del presidente ruso Vladimir Putin ni del Kremlin.

Trump anunció en redes sociales que el alto el fuego se extenderá del sábado al lunes. El sábado es el Día de la Victoria en Rusia, un feriado que conmemora la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial.

“Me complace anunciar que habrá un ALTO EL FUEGO DE TRES DÍAS (9, 10 y 11 de mayo) en la guerra entre Rusia y Ucrania”, escribió Trump. “La celebración en Rusia es por el Día de la Victoria pero, del mismo modo, en Ucrania, porque ellos también fueron una gran parte y un factor de la Segunda Guerra Mundial”.

El presidente republicano indicó que el alto el fuego incluye la suspensión de toda actividad cinética y el intercambio de 1.000 prisioneros por cada país.

Rusia había anunciado un alto el fuego para el viernes y el sábado, pero el plan se vino abajo rápidamente cuando ambas partes se culparon mutuamente de la continuidad de los combates, tal como había ocurrido cuando el propio alto el fuego unilateral de Ucrania colapsó con rapidez a inicios de la semana.

Trump señaló que hizo su solicitud de alto el fuego “directamente” a los dos presidentes.

“Con suerte, es el comienzo del fin de una guerra muy larga, mortal y duramente librada”, dijo.

Trump agregó que continúan las conversaciones para poner fin a la guerra que comenzó en febrero de 2022 “y nos estamos acercando cada día más”.

Trump ha oscilado sobre si la guerra terminará, a veces mostrando optimismo y en otras ocasiones sosteniendo que Rusia y Ucrania deberían dejarse pelear hasta el amargo final.

Zelenskyy dijo que la decisión de Ucrania sobre cómo participar en esas conversaciones estuvo determinada en parte por la posibilidad de liberar a sus prisioneros. Ucrania ha hecho del regreso de los prisioneros de guerra una exigencia central durante todo el conflicto.

“La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros de guerra ucranianos que pueden ser traídos a casa”, escribió Zelenskyy en Telegram. La Plaza Roja es donde Rusia realiza su tradicional desfile militar para celebrar el Día de la Victoria, una de las festividades más importantes del año.

Tras difundir su declaración, Zelenskyy emitió un decreto presidencial formal “autorizando” a Rusia a celebrar el desfile, al declarar la Plaza Roja fuera del alcance de ataques ucranianos durante la duración del evento. El planteamiento del decreto pareció diseñado para subrayar la afirmación de Kiev de que tiene capacidad efectiva de alcance para atacar la capital rusa, al tiempo que vinculaba públicamente la contención ucraniana a los términos del alto el fuego.

Zelenskyy dijo que el acuerdo se alcanzó mediante un proceso mediado por Estados Unidos y agradeció a Trump y al equipo estadounidense por lo que calificó como una gestión diplomática eficaz. Señaló que Ucrania esperaba que Washington hiciera que Rusia cumpliera los términos del acuerdo.

“Contamos con Estados Unidos para garantizar que Rusia cumpla sus compromisos”, resaltó Zelenskyy.

Zelenskyy indicó que había instruido a su equipo a preparar sin demora todo lo necesario para el intercambio.

El anuncio de Trump se produjo horas después que el secretario de Estado Marco Rubio adoptara un tono mucho más sombrío sobre las negociaciones para detener la guerra de cuatro años de Rusia en Ucrania, al afirmar que los esfuerzos de mediación de Estados Unidos no han dado hasta ahora un “resultado fructífero”.

“Aunque estamos preparados para desempeñar el papel que podamos para llevarlo a una resolución diplomática pacífica, lamentablemente en este momento esos esfuerzos se han estancado”, dijo Rubio a los periodistas al final de una visita a Roma y al Vaticano. “Pero siempre estamos listos si esas circunstancias cambian”.

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Las periodistas de The Associated Press Hanna Arhirova en Kiev y Giada Zampano en Roma contribuyeron a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP