Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

El primer ministro de Cuba , Manuel Marrero Cruz , lanzó un polémico mensaje durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026 al afirmar que “cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano”.

Las declaraciones ocurren mientras el turismo en la isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, con una caída del 48% en visitantes internacionales y cientos de miles de trabajadores afectados.

La inauguración de FITCuba 2026 se realizó mediante un video grabado difundido por el Ministerio de Turismo, un formato muy distinto a las tradicionales galas presenciales y recepciones internacionales que caracterizaban el evento años atrás.

Aunque el régimen presentó la decisión como una apuesta por la “modernización tecnológica”, analistas consideran que refleja el deterioro financiero y operativo del sector turístico cubano.

Durante su discurso, Marrero defendió las inversiones en turismo pese a la crisis:

“Nos podrán bloquear energéticamente y económicamente, pero no van a poder bloquear nuestro sol ni nuestras playas”.

El funcionario también expresó optimismo sobre el futuro del sector y afirmó que las sanciones estadounidenses “no serán duraderas”.

El turismo cubano se desploma

Las cifras oficiales muestran una caída histórica:

Cuba recibió solo 298,057 turistas internacionales en el primer trimestre de 2026

La cifra representa un descenso del 48% respecto a 2025

En marzo llegaron apenas 35,561 visitantes

La caída interanual en marzo fue del 79%

Mercados clave prácticamente desaparecieron:

Turismo ruso: 249 visitantes en marzo

Turismo canadiense: 511 visitantes frente a casi 99 mil un año antes

Hoteles vacíos y miles de desempleados

La crisis golpea directamente al empleo y la infraestructura hotelera.

La empresa estatal Gaviota S.A., vinculada a GAESA, cerró 20 hoteles en Cayo Santa María.

El cierre dejó sin empleo a más de 7,000 trabajadores.

Además:

La ocupación hotelera cayó por debajo del 21%

Más de ocho de cada diez habitaciones permanecen vacías

Cerca de 300,000 trabajadores turísticos quedaron sin ingresos

Muchos empleados fueron enviados a labores agrícolas o de recolección de basura.

La crisis ocurre en medio de tensiones con EEUU

El discurso de Marrero coincidió con nuevas medidas de presión de United States contra el régimen cubano.

Ese mismo día:

La OFAC amplió sanciones contra entidades cubanas

EEUU realizó ejercicios militares Flex 2026 en Key West

Aumentó la presión económica y diplomática sobre La Habana

El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió semanas atrás sobre una “posible agresión militar” estadounidense.

Una industria en caída libre

El turismo, considerado durante años uno de los pilares económicos del régimen, muestra una contracción sostenida:

Cuba cerró 2025 con 1,81 millones de visitantes

Fue la cifra más baja desde 2002, excluyendo pandemia

Desde 2018, el país perdió más del 62% de sus turistas

Mientras el gobierno insiste en atraer visitantes extranjeros, la población cubana continúa enfrentando apagones, escasez y deterioro económico generalizado.