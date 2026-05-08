Manuel Marrero pide viajar a Cuba "para ayudar al pueblo" mientras el turismo colapsa un 48%

El régimen intenta salvar el turismo en medio del colapso económico
El primer ministro de Cuba, Manuel Marrero Cruz, lanzó un polémico mensaje durante la inauguración de la Feria Internacional de Turismo FITCuba 2026 al afirmar que “cada vez que un turista viaja a Cuba, está ayudando al pueblo cubano”.
Las declaraciones ocurren mientras el turismo en la isla atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente, con una caída del 48% en visitantes internacionales y cientos de miles de trabajadores afectados.
FITCuba 2026 refleja el deterioro del sector
La inauguración de FITCuba 2026 se realizó mediante un video grabado difundido por el Ministerio de Turismo, un formato muy distinto a las tradicionales galas presenciales y recepciones internacionales que caracterizaban el evento años atrás.
Aunque el régimen presentó la decisión como una apuesta por la “modernización tecnológica”, analistas consideran que refleja el deterioro financiero y operativo del sector turístico cubano.
“Nos podrán bloquear, pero no el sol ni las playas”
Durante su discurso, Marrero defendió las inversiones en turismo pese a la crisis:
“Nos podrán bloquear energéticamente y económicamente, pero no van a poder bloquear nuestro sol ni nuestras playas”.
El funcionario también expresó optimismo sobre el futuro del sector y afirmó que las sanciones estadounidenses “no serán duraderas”.
El turismo cubano se desploma
Las cifras oficiales muestran una caída histórica:
Cuba recibió solo 298,057 turistas internacionales en el primer trimestre de 2026
La cifra representa un descenso del 48% respecto a 2025
En marzo llegaron apenas 35,561 visitantes
La caída interanual en marzo fue del 79%
Mercados clave prácticamente desaparecieron:
Turismo ruso: 249 visitantes en marzo
Turismo canadiense: 511 visitantes frente a casi 99 mil un año antes
Hoteles vacíos y miles de desempleados
La crisis golpea directamente al empleo y la infraestructura hotelera.
La empresa estatal Gaviota S.A., vinculada a GAESA, cerró 20 hoteles en Cayo Santa María.
El cierre dejó sin empleo a más de 7,000 trabajadores.
Además:
La ocupación hotelera cayó por debajo del 21%
Más de ocho de cada diez habitaciones permanecen vacías
Cerca de 300,000 trabajadores turísticos quedaron sin ingresos
Muchos empleados fueron enviados a labores agrícolas o de recolección de basura.
La crisis ocurre en medio de tensiones con EEUU
El discurso de Marrero coincidió con nuevas medidas de presión de United States contra el régimen cubano.
Ese mismo día:
La OFAC amplió sanciones contra entidades cubanas
EEUU realizó ejercicios militares Flex 2026 en Key West
Aumentó la presión económica y diplomática sobre La Habana
El presidente Miguel Díaz-Canel advirtió semanas atrás sobre una “posible agresión militar” estadounidense.
Una industria en caída libre
El turismo, considerado durante años uno de los pilares económicos del régimen, muestra una contracción sostenida:
Cuba cerró 2025 con 1,81 millones de visitantes
Fue la cifra más baja desde 2002, excluyendo pandemia
Desde 2018, el país perdió más del 62% de sus turistas
Mientras el gobierno insiste en atraer visitantes extranjeros, la población cubana continúa enfrentando apagones, escasez y deterioro económico generalizado.