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Cuba

Quién es Ania Lastres, la poderosa general cubana sancionada por Washington detrás de GAESA

Marco Rubio sancionó a Ania Lastres, presidenta de GAESA y una de las figuras más poderosas del aparato económico cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Ania Lastres

La mujer que heredó el imperio económico militar de Cuba

La general de brigada Ania Guillermina Lastres Morera, considerada una de las mujeres más influyentes dentro del aparato político y económico de Cuba, fue sancionada este jueves por el secretario de Estado de United States, Marco Rubio, junto al conglomerado militar GAESA y la minera estatal Moa Nickel S.A..

Las medidas forman parte de la nueva ofensiva impulsada por la administración de Donald Trump contra las estructuras económicas del régimen cubano.

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La sucesora de López-Calleja

Lastres Morera asumió el control de GAESA tras la muerte del general Luis Alberto Rodríguez López-Calleja en julio de 2022.

López-Calleja, exyerno de Raúl Castro, dirigió durante más de dos décadas el conglomerado militar que domina gran parte de la economía cubana.

En febrero de 2023, Lastres fue confirmada oficialmente como presidenta ejecutiva de GAESA.

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Qué controla GAESA en Cuba

Washington define a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

El conglomerado militar controla sectores estratégicos como:

Turismo

Hoteles

Comercio en divisas

Bancos y remesas

Puertos y logística

Inmobiliarias y tiendas estatales

Estimaciones estadounidenses señalan que GAESA controla entre el 40% y el 70% de la economía formal de la isla.

Una carrera construida dentro del MINFAR

Nacida en Marianao, La Habana, en 1962, Lastres Morera desarrolló toda su carrera dentro del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR).

Es graduada en Economía por la Universidad de La Habana y ascendió progresivamente dentro de las estructuras militares y económicas del régimen.

También ocupa cargos políticos relevantes:

Diputada de la Asamblea Nacional

Miembro del Comité Central del PCC

Integrante del Consejo de Estado desde 2024

Empresas, propiedades y controversias

Investigaciones periodísticas y filtraciones financieras han vinculado a Lastres Morera con:

Empresas registradas en el extranjero

Propiedades en Panamá

Participación accionaria en compañías internacionales

Además, reportes indican que familiares cercanos residen fuera de Cuba y mantienen negocios en Florida y Panamá.

Las revelaciones aumentaron el interés de Washington sobre las finanzas del conglomerado militar cubano.

Rubio endurece la presión contra el régimen

Rubio aseguró que las sanciones forman parte de una estrategia para:

Limitar el acceso del régimen a activos internacionales

Cortar fuentes de financiamiento estatal

Presionar estructuras militares y económicas cubanas

El secretario de Estado advirtió que podrían anunciarse más sanciones “en los próximos días y semanas”.

Cuba enfrenta una crisis cada vez más profunda

Las nuevas medidas llegan mientras la isla enfrenta:

Apagones masivos

Crisis energética

Escasez de alimentos y combustible

Colapso económico y migratorio

Desde enero de 2026, Washington ha impuesto más de 240 sanciones contra el régimen cubano.

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Por Redacción América Noticias Miami

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