EEUU busca quitar ciudadanía al exembajador Víctor Rocha por espiar 51 años para Cuba

El gobierno de United States inició acciones para retirar la ciudadanía estadounidense al exembajador Víctor Manuel Rocha , quien admitió haber trabajado durante más de cinco décadas como agente encubierto de la inteligencia de Cuba .

Las autoridades estadounidenses consideran el caso como uno de los episodios de infiltración más graves en la historia reciente del Departamento de Estado.

Según documentos judiciales federales, Rocha actuó en secreto para la inteligencia cubana desde 1973, incluso antes de convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense en 1978.

La investigación sostiene que:

Mintió bajo juramento durante su proceso de naturalización

Ocultó vínculos con la inteligencia cubana

Accedió a información clasificada del gobierno estadounidense

Se infiltró en posiciones diplomáticas de alto nivel

El exfuncionario ocupó cargos estratégicos dentro del Departamento de Estado y representó a Estados Unidos en importantes misiones diplomáticas.

La confesión que estremeció a Washington

Rocha se declaró culpable ante la justicia estadounidense tras ser acusado de actuar como agente extranjero encubierto.

Durante la investigación, agentes federales grabaron conversaciones en las que el exdiplomático elogió abiertamente al régimen cubano y reconoció décadas de colaboración secreta.

El juez encargado del caso fue contundente:

“Traicionó a Estados Unidos durante 51 años”.

Ahora buscan retirarle la ciudadanía

El Departamento de Justicia presentó una demanda para revocar oficialmente la naturalización de Rocha.

Washington sostiene que:

La ciudadanía fue obtenida mediante fraude

Ocultó información clave al gobierno

Violó las leyes migratorias y de seguridad nacional

Si la solicitud prospera, Rocha perdería todos los privilegios y derechos como ciudadano estadounidense.

Un golpe para la seguridad nacional de EEUU

El caso generó fuerte preocupación en sectores de inteligencia y seguridad nacional debido al nivel de acceso que Rocha tuvo durante décadas.

Analistas consideran que la infiltración permitió:

Acceso a información sensible

Exposición de operaciones diplomáticas

Riesgos para la política exterior estadounidense

Las autoridades estadounidenses continúan evaluando el alcance completo de los daños provocados por el espionaje.

Tensión creciente entre Washington y La Habana

El proceso ocurre en medio del aumento de tensiones entre Estados Unidos y Cuba, tras nuevas sanciones impulsadas por la administración de Donald Trump y declaraciones recientes del secretario de Estado Marco Rubio contra el régimen cubano.

El caso Rocha vuelve a colocar el tema de la inteligencia cubana y la seguridad hemisférica en el centro del debate político estadounidense.