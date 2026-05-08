Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

Washington endurece la presión económica contra el régimen cubano
El secretario de Estado de United States, Marco Rubio, lanzó este jueves una dura ofensiva política y económica contra el conglomerado militar GAESA, al que acusó de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo cubano.
“Es una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano para beneficiar a unos pocos”, declaró Rubio al anunciar nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump.
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Rubio apunta al “corazón financiero” del régimen
El secretario de Estado describió a GAESA como:
“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.
Según Washington, el conglomerado controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo:
Turismo
Hoteles
Bancos y remesas
Comercio exterior
Infraestructura estratégica
Rubio aseguró que los ingresos generados por el grupo no benefician a la población:
“Ni un peso sirve para construir una carretera o darle arroz al pueblo cubano”.
Embed - EEUU GOLPEA EL CORAZÓN ECONÓMICO DEL RÉGIMEN: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano
Cómo funciona el imperio económico militar
De acuerdo con el Departamento de Estado, GAESA opera como un holding controlado por altos mandos militares cubanos.
Las autoridades estadounidenses sostienen que:
El conglomerado maneja miles de millones de dólares
Sus ingresos superan el presupuesto estatal cubano
Parte de los activos estarían ocultos en el extranjero
Opera con opacidad financiera y estructuras paralelas
Investigaciones recientes estiman que GAESA administra activos valorados entre 18 mil y 20 mil millones de dólares.
También sancionaron a directivos y empresas mineras
Las medidas incluyen además a:
Ania Guillermina Lastres Morera
Moa Nickel S.A.
Washington acusa a estas estructuras de sostener financieramente al régimen cubano y beneficiarse de sectores estratégicos como minería, energía y comercio exterior.
EEUU da plazo hasta junio para romper vínculos
La administración Trump otorgó hasta el 5 de junio de 2026 para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA o enfrenten sanciones secundarias.
La medida podría impactar especialmente:
Turismo internacional
Inversiones extranjeras
Empresas europeas y latinoamericanas
Operaciones financieras vinculadas a Cuba
El régimen responde con discurso de confrontación
Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió invocando la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo”.
Mientras tanto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones de:
“Castigo colectivo e ilegal”.
Más de 240 sanciones desde enero
Washington ha intensificado su presión sobre Cuba desde comienzos de 2026:
Más de 240 sanciones acumuladas
Restricciones financieras y comerciales
Reducción drástica de importaciones energéticas
Mayor presión diplomática y estratégica
Rubio dejó claro que las medidas continuarán:
“Vamos a hacer más”.