Marco Rubio lanza dura ofensiva contra GAESA: "Roban al pueblo cubano para enriquecer a unos pocos"

El secretario de Estado de United States , Marco Rubio , lanzó este jueves una dura ofensiva política y económica contra el conglomerado militar GAESA , al que acusó de enriquecerse a costa del sufrimiento del pueblo cubano.

“Es una sanción contra esta empresa que está robando al pueblo cubano para beneficiar a unos pocos”, declaró Rubio al anunciar nuevas medidas impulsadas por la administración de Donald Trump .

#Ahora . Marco Rubio se pronuncia tras las sanciones a GAESA y confirma que vendrán más. “Es una sanción contra esta empresa que está ROBANDO al pueblo cubano en beneficio de UNOS POCOS! Las impusimos ayer, y vamos a estar haciendo MÁS, por cierto. Esta es una empresa… pic.twitter.com/nf6C3X2YLd

El secretario de Estado describió a GAESA como:

“El corazón del sistema comunista cleptócrata de Cuba”.

Según Washington, el conglomerado controla entre el 40% y el 70% de la economía formal cubana, incluyendo:

Turismo

Hoteles

Bancos y remesas

Comercio exterior

Infraestructura estratégica

Rubio aseguró que los ingresos generados por el grupo no benefician a la población:

“Ni un peso sirve para construir una carretera o darle arroz al pueblo cubano”.

Embed - EEUU GOLPEA EL CORAZÓN ECONÓMICO DEL RÉGIMEN: Marco Rubio sanciona a GAESA y al sector minero cubano

Cómo funciona el imperio económico militar

De acuerdo con el Departamento de Estado, GAESA opera como un holding controlado por altos mandos militares cubanos.

Las autoridades estadounidenses sostienen que:

El conglomerado maneja miles de millones de dólares

Sus ingresos superan el presupuesto estatal cubano

Parte de los activos estarían ocultos en el extranjero

Opera con opacidad financiera y estructuras paralelas

Investigaciones recientes estiman que GAESA administra activos valorados entre 18 mil y 20 mil millones de dólares.

También sancionaron a directivos y empresas mineras

Las medidas incluyen además a:

Ania Guillermina Lastres Morera

Moa Nickel S.A.

Washington acusa a estas estructuras de sostener financieramente al régimen cubano y beneficiarse de sectores estratégicos como minería, energía y comercio exterior.

EEUU da plazo hasta junio para romper vínculos

La administración Trump otorgó hasta el 5 de junio de 2026 para que empresas extranjeras cierren operaciones con GAESA o enfrenten sanciones secundarias.

La medida podría impactar especialmente:

Turismo internacional

Inversiones extranjeras

Empresas europeas y latinoamericanas

Operaciones financieras vinculadas a Cuba

El régimen responde con discurso de confrontación

Desde La Habana, el presidente Miguel Díaz-Canel respondió invocando la doctrina de la “Guerra de Todo el Pueblo”.

Mientras tanto, el canciller Bruno Rodríguez Parrilla calificó las sanciones de:

“Castigo colectivo e ilegal”.

Más de 240 sanciones desde enero

Washington ha intensificado su presión sobre Cuba desde comienzos de 2026:

Más de 240 sanciones acumuladas

Restricciones financieras y comerciales

Reducción drástica de importaciones energéticas

Mayor presión diplomática y estratégica

Rubio dejó claro que las medidas continuarán:

“Vamos a hacer más”.