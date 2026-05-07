Nueva York restringirá cooperación con el ICE pese a las amenazas del zar fronterizo de Trump

La placa de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fuera de un tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, el 10 de junio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Yuki Iwamura, Archivo) AP

El gobierno del estado parece dispuesto a seguir con sus planes a pesar de las amenazas.

“No me sientan bien las amenazas”, declaró el jueves la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul. “Vamos a aprobar lo que creemos que es importante para proteger a los neoyorquinos”.

Las tensiones van en aumento mientras los demócratas intentan establecer límites a la agenda migratoria del gobierno federal después de una campaña de deportaciones que a menudo se ha tornado caótica y violenta.

Las propuestas, que aún no han sido finalizadas, prohibirían que fuerzas del orden estatales y locales celebren acuerdos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus iniciales en inglés) o actúen como agentes civiles de inmigración. Además, prohibirían el acceso de agentes del ICE a lugares sensibles, como escuelas u hospitales, sin una orden judicial.

La demócrata Hochul también toma medidas para prohibir que miembros de las fuerzas del orden a nivel local, estatal y federal lleven el rostro cubierto mientras están de servicio, así como una propuesta que establece una vía para que la población civil pueda interponer demandas contra agentes del ICE.

Hochul, quien el jueves anunció que había alcanzado un acuerdo con la cúpula legislativa para incluir las propuestas migratorias en el presupuesto estatal, afirmó que el estado “les ayudará a ir detrás de los criminales curtidos, los violentos, lo peor de lo peor”.

“Esto no restringe nuestra capacidad de ayudar en situaciones criminales y quiero que la gente lo entienda, pero, Dios mío, esto ha ido demasiado lejos”, puntualizó.

Homan declaró esta semana a Fox News que “desde luego que vamos a incrementar nuestra presencia, mucho” si Nueva York sigue adelante con las propuestas.

“Pueden poner todos los obstáculos que quieran, pero vamos a hacer este trabajo”, sostuvo.

Homan y Hochul se reunieron hace unos meses en el Capitolio del estado de Nueva York y, aunque el encuentro fue privado, la gobernadora comentó a los reporteros el jueves que Homan le había dicho que “la era de los aumentos repentinos se acabó”.

Bruce Blakeman, candidato republicano a gobernador, criticó las propuestas de Hochul y señaló que el acuerdo de su condado de Long Island con el ICE ha tenido éxito para sacar a “la gente mala de nuestra comunidad” y ha dado como resultado esfuerzos ordenados en la aplicación de las leyes migratorias.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP