"Cuba responderá militarmente": Bruno Rodríguez advierte sobre un "baño de sangre"

El canciller de Cuba , Bruno Rodríguez Parrilla , lanzó este jueves una dura advertencia contra United States y aseguró que cualquier acción militar contra la isla podría provocar un “baño de sangre”.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista concedida a ABC News desde La Habana, en medio del aumento de las tensiones políticas y económicas impulsadas por la administración de Donald Trump .

It’s odd that Bruno Rodríguez has been Cuba’s foreign minister for nearly 20 years, after serving as UN ambassador, for a country 90 miles from the U.S., yet still isn’t fluent in English, the lingua franca of international diplomacy. pic.twitter.com/JMeajYJKT5

Rodríguez Parrilla afirmó que el gobierno cubano toma “muy en serio” las recientes declaraciones de Trump sobre Cuba y aseguró que la isla ejercerá su derecho a defenderse.

“Cuba ejercerá su derecho a la legítima defensa hasta las últimas consecuencias”, declaró el canciller.

El funcionario acusó a Washington de seguir un “camino peligroso” que podría desestabilizar aún más la región.

Trump endurece el discurso contra La Habana

Las declaraciones ocurren después de varias semanas de presión creciente desde Washington.

En recientes intervenciones públicas, Trump aseguró que:

El sistema político cubano necesita un cambio “dramático”

Cuba podría convertirse en el próximo foco de presión estadounidense tras Irán

EEUU podría desplegar activos militares cerca de la isla

El mandatario incluso mencionó la posibilidad de ubicar el portaaviones USS Abraham Lincoln frente a las costas cubanas.

Más sanciones y presión económica

La administración estadounidense ha intensificado las medidas contra el régimen cubano:

Nuevas sanciones financieras

Restricciones a funcionarios cubanos

Presión sobre suministros energéticos

Limitaciones a operaciones vinculadas a petróleo venezolano

Washington sostiene que busca aumentar la presión sobre estructuras acusadas de corrupción y violaciones de derechos humanos.

La Habana rechaza acusaciones de Washington

Durante la entrevista, Rodríguez Parrilla negó que Cuba represente una amenaza para la seguridad estadounidense.

También rechazó las acusaciones relacionadas con:

Falta de libertades políticas

Persecución de opositores

Violaciones de derechos humanos

El canciller afirmó que usar esos argumentos para justificar una eventual intervención militar violaría el derecho internacional.

Sin avances en conversaciones discretas

Rodríguez confirmó además que no existen avances en contactos discretos entre ambos gobiernos.

Según explicó:

Cuba está dispuesta a dialogar asuntos bilaterales

No aceptará discutir cambios políticos internos

El sistema político cubano “no está en negociación”

Las conversaciones habían sido mencionadas meses atrás por Miguel Díaz-Canel.

Máxima tensión en medio de la crisis cubana

El intercambio ocurre mientras Cuba enfrenta:

Crisis energética

Escasez de alimentos y combustible

Apagones prolongados

Migración masiva

Creciente presión internacional

Analistas consideran que el tono de ambas partes refleja uno de los momentos de mayor tensión política entre Washington y La Habana en años recientes.