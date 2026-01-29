americateve

Trump afirma que ordenó reabrir el espacio aéreo venezolano para vuelos comerciales

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump afirma que ha informado a la líder venezolana Delcy Rodríguez que va a abrir todo el espacio aéreo comercial sobre Venezuela y que los estadounidenses pronto podrán visitar el país.

Trump dijo el jueves que instruyó al secretario de Transporte Sean Duffy y a los líderes militares estadounidenses para que abran el espacio aéreo antes de que termine el día.

"Los ciudadanos estadounidenses podrán ir a Venezuela muy pronto, y estarán seguros allí", indicó Trump el jueves.

A principios de esta semana, la administración republicana notificó al Congreso que estaba dando los primeros pasos para posiblemente reabrir la embajada de Estados Unidos en Venezuela mientras explora la posibilidad de restablecer relaciones con el país sudamericano tras la incursión militar estadounidense que derrocó al entonces presidente Nicolás Maduro.

En un aviso a los legisladores fechado el lunes y obtenido por The Associated Press el martes, el Departamento de Estado dijo que estaba enviando un contingente regular y creciente de personal temporal para llevar a cabo funciones diplomáticas "selectas".

"Estamos escribiendo para notificar al comité la intención del Departamento de Estado de implementar un enfoque por fases para potencialmente reanudar las operaciones de la Embajada en Caracas", señaló el departamento en cartas separadas pero idénticas a 10 comités de la Cámara y el Senado.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

VIDEO REVELADOR: Alex Pretti escupió a agentes de ICE y destrozó una patrulla días antes de ser abatido en Minneapolis

Estados Unidos envía nuevo cargamento de ayuda humanitaria a Cuba tras el huracán Melissa

ESCÁNDALO EN HIALEAH: Hombre arrestado por acosar a exsocio y colocar rastreador en su vehículo

TRAGEDIA FAMILIAR EN KENTUCKY: Cubano acusado de asesinar a la madre de su hija de dos años

