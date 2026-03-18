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La Habana

Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Nuevos cacerolazos en La Habana y provincias reflejan el creciente malestar por apagones y crisis en Cuba

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo)
ARCHIVO - Cuba se encuentra en uno de sus puntos más bajos desde la revolución de 1959, con la escasez a nivel nacional alimentando una emigración masiva y apagones en todo el país que obligaron a la gente a cocinar sopa en una fogata en La Habana después de la falla de una importante planta de energía, el 19 de octubre de 2024. (AP Foto/Ramón Espinosa, Archivo) Copyright 2024. The Associated Press All rights reserved

Cacerolazos en La Habana se expanden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis energética

Las protestas en Cuba continúan intensificándose con nuevos cacerolazos en La Habana, esta vez en los barrios de Buenavista (Playa) y San Agustín (La Lisa), en medio de la persistente crisis energética y el creciente malestar social.

Los reportes, difundidos por activistas y periodistas independientes, confirman que las manifestaciones se han extendido a múltiples zonas de la capital y otras provincias del país.

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Protestas nocturnas que se multiplican

El periodista independiente José Raúl Gallego informó sobre un cacerolazo en Buenavista, cerca de la calle 64, donde vecinos salieron a la calle durante la noche golpeando cazuelas en señal de protesta.

Por su parte, el activista Magdiel Jorge Castro reportó otra manifestación en San Agustín, donde —según denunció— el servicio eléctrico fue restablecido tras la protesta.

“Cacerolazo efectivo… el régimen les pone la electricidad tras la protesta”, afirmó.

Se extiende a más provincias

Los cacerolazos ya no se limitan a La Habana.

También se han reportado en:

Santiago de Cuba (Altamira y Vista Hermosa)

Ciego de Ávila (Vista Alegre)

El Cerro y Vedado en La Habana

Según activistas, estas protestas marcan al menos 12 días consecutivos de manifestaciones en la isla.

Cambio en el patrón de protestas

Un elemento clave es la evolución en la dinámica:

ya no son solo protestas nocturnas

ahora ocurren también durante el día

se expanden rápidamente entre barrios

Esto evidencia un nivel de coordinación y frustración social creciente.

Las causas: apagones, escasez y crisis

Las protestas están impulsadas por:

apagones prolongados

escasez de alimentos

falta de medicinas

deterioro de servicios básicos

En este contexto, los cacerolazos se han convertido en una de las principales formas de expresión ciudadana frente a la crisis.

Desafío al control estatal

Las denuncias en redes sociales apuntan a un fenómeno cada vez más visible:

un desafío directo al control de las autoridades

En un país donde las manifestaciones públicas suelen ser reprimidas, la expansión de estos cacerolazos refleja un aumento del descontento y la presión social.

Conclusión

La extensión de los cacerolazos en La Habana y otras provincias confirma que la crisis en Cuba no solo es energética, sino también social y política.

Las protestas crecen

El malestar se profundiza

La tensión sigue en aumento

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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