Cacerolazos en La Habana se extienden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis y apagones

Cacerolazos en La Habana se expanden a Buenavista y San Agustín en medio de crisis energética
Las protestas en Cuba continúan intensificándose con nuevos cacerolazos en La Habana, esta vez en los barrios de Buenavista (Playa) y San Agustín (La Lisa), en medio de la persistente crisis energética y el creciente malestar social.
Los reportes, difundidos por activistas y periodistas independientes, confirman que las manifestaciones se han extendido a múltiples zonas de la capital y otras provincias del país.
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Protestas nocturnas que se multiplican
El periodista independiente José Raúl Gallego informó sobre un cacerolazo en Buenavista, cerca de la calle 64, donde vecinos salieron a la calle durante la noche golpeando cazuelas en señal de protesta.
Por su parte, el activista Magdiel Jorge Castro reportó otra manifestación en San Agustín, donde —según denunció— el servicio eléctrico fue restablecido tras la protesta.
“Cacerolazo efectivo… el régimen les pone la electricidad tras la protesta”, afirmó.
Se extiende a más provincias
Los cacerolazos ya no se limitan a La Habana.
También se han reportado en:
Santiago de Cuba (Altamira y Vista Hermosa)
Ciego de Ávila (Vista Alegre)
El Cerro y Vedado en La Habana
Según activistas, estas protestas marcan al menos 12 días consecutivos de manifestaciones en la isla.
Cambio en el patrón de protestas
Un elemento clave es la evolución en la dinámica:
ya no son solo protestas nocturnas
ahora ocurren también durante el día
se expanden rápidamente entre barrios
Esto evidencia un nivel de coordinación y frustración social creciente.
Las causas: apagones, escasez y crisis
Las protestas están impulsadas por:
apagones prolongados
escasez de alimentos
falta de medicinas
deterioro de servicios básicos
En este contexto, los cacerolazos se han convertido en una de las principales formas de expresión ciudadana frente a la crisis.
Desafío al control estatal
Las denuncias en redes sociales apuntan a un fenómeno cada vez más visible:
un desafío directo al control de las autoridades
En un país donde las manifestaciones públicas suelen ser reprimidas, la expansión de estos cacerolazos refleja un aumento del descontento y la presión social.
Conclusión
La extensión de los cacerolazos en La Habana y otras provincias confirma que la crisis en Cuba no solo es energética, sino también social y política.
Las protestas crecen
El malestar se profundiza
La tensión sigue en aumento