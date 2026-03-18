Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López y reconfigura el poder militar tras la caída de Maduro
La jefa del régimen chavista,
Delcy Rodríguez, anunció la destitución del ministro de Defensa de Venezuela, , poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas. Vladimir Padrino López
La decisión marca un giro clave en la estructura del poder militar venezolano en medio de la crisis política desatada tras la captura de
Nicolás Maduro.
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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
AP
Fin de una era en la cúpula militar
Padrino López fue uno de los pilares más sólidos del chavismo:
Más de 10 años como ministro de Defensa
Figura clave en la represión de protestas (2014 y 2017)
Control de distribución de alimentos en plena crisis
Defensa abierta del régimen tras denuncias de fraude
Delcy Rodríguez agradeció su “lealtad a la Patria” y aseguró que asumirá nuevas funciones dentro del aparato estatal.
Un hombre sancionado internacionalmente
Padrino López ha sido señalado por múltiples gobiernos:
EE.UU.: recompensa de
$15 millones por narcotráfico
Canadá: sancionado por socavar la democracia
UE y Reino Unido: congelación de activos y restricciones
Su permanencia fue clave para sostener al régimen durante los momentos más críticos.
El nuevo ministro: un perfil aún más duro
El sustituto será
Gustavo González López, exjefe del SEBIN y figura altamente polémica.
Su historial incluye:
Acusaciones de tortura y represión
Detenciones arbitrarias de opositores
Dirección de operativos contra protestas
Durante su gestión en inteligencia, el SEBIN fue vinculado a graves violaciones de derechos humanos.
El caso Fernando Albán
Uno de los episodios más controversiales bajo su mando fue la muerte del concejal opositor
Fernando Albán en 2018.
Murió bajo custodia en El Helicoide
Versión oficial: suicidio
Denuncias internacionales: asesinato bajo tortura
El caso sigue sin una explicación verificable.
Reconfiguración tras la caída de Maduro
La salida de Padrino López ocurre semanas después de la captura de
Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un evento que ha sacudido la estructura del poder chavista.
Durante ese proceso, el propio Padrino:
exigió la liberación de Maduro
denunció un “secuestro”
reafirmó la lealtad de la Fuerza Armada
¿Qué significa este cambio?
Analistas consideran que esta decisión apunta a:
consolidar control interno
reorganizar la cúpula militar
asegurar lealtades en un momento crítico
La designación de González López sugiere una línea más dura en el control del aparato de seguridad.
Conclusión
La destitución de Padrino López no es solo un cambio de nombres:
es una reconfiguración del poder militar
ocurre en medio de una crisis sin precedentes
y podría definir el rumbo del chavismo en su nueva etapa