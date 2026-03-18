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Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López tras caída de Maduro y reconfigura el poder militar en Venezuela

Delcy Rodríguez remueve a Padrino López y nombra a Gustavo González López en medio de crisis tras caída de Maduro

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo)
ARCHIVO - El presidente venezolano Nicolás Maduro, a la izquierda, y el ministro de Defensa Vladimir Padrino López participan en una marcha cívico-militar organizada por el gobierno en Caracas, Venezuela, el 25 de noviembre de 2025. (Foto AP/Ariana Cubillos, Archivo) AP

Delcy Rodríguez destituye a Padrino López y reconfigura el poder militar tras la caída de Maduro

La jefa del régimen chavista, Delcy Rodríguez, anunció la destitución del ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, poniendo fin a más de una década al frente de las Fuerzas Armadas.

La decisión marca un giro clave en la estructura del poder militar venezolano en medio de la crisis política desatada tras la captura de Nicolás Maduro.

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La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)
La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez (derecha), pronuncia un discurso conjunto con el secretario del Interior de Estados Unidos, Doug Burgum, en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas, Venezuela, el miércoles 4 de marzo de 2026. (Foto AP/Ariana Cubillos)

Fin de una era en la cúpula militar

Padrino López fue uno de los pilares más sólidos del chavismo:

  • Más de 10 años como ministro de Defensa

  • Figura clave en la represión de protestas (2014 y 2017)

  • Control de distribución de alimentos en plena crisis

  • Defensa abierta del régimen tras denuncias de fraude

Delcy Rodríguez agradeció su “lealtad a la Patria” y aseguró que asumirá nuevas funciones dentro del aparato estatal.

Un hombre sancionado internacionalmente

Padrino López ha sido señalado por múltiples gobiernos:

EE.UU.: recompensa de $15 millones por narcotráfico

Canadá: sancionado por socavar la democracia

UE y Reino Unido: congelación de activos y restricciones

Su permanencia fue clave para sostener al régimen durante los momentos más críticos.

El nuevo ministro: un perfil aún más duro

El sustituto será Gustavo González López, exjefe del SEBIN y figura altamente polémica.

Su historial incluye:

Acusaciones de tortura y represión

Detenciones arbitrarias de opositores

Dirección de operativos contra protestas

Durante su gestión en inteligencia, el SEBIN fue vinculado a graves violaciones de derechos humanos.

El caso Fernando Albán

Uno de los episodios más controversiales bajo su mando fue la muerte del concejal opositor Fernando Albán en 2018.

  • Murió bajo custodia en El Helicoide

  • Versión oficial: suicidio

  • Denuncias internacionales: asesinato bajo tortura

El caso sigue sin una explicación verificable.

Reconfiguración tras la caída de Maduro

La salida de Padrino López ocurre semanas después de la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses, un evento que ha sacudido la estructura del poder chavista.

Durante ese proceso, el propio Padrino:

exigió la liberación de Maduro

denunció un “secuestro”

reafirmó la lealtad de la Fuerza Armada

¿Qué significa este cambio?

Analistas consideran que esta decisión apunta a:

consolidar control interno

reorganizar la cúpula militar

asegurar lealtades en un momento crítico

La designación de González López sugiere una línea más dura en el control del aparato de seguridad.

Conclusión

La destitución de Padrino López no es solo un cambio de nombres:

es una reconfiguración del poder militar

ocurre en medio de una crisis sin precedentes

y podría definir el rumbo del chavismo en su nueva etapa

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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