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Marco Rubio

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

Marco Rubio rechaza reporte del New York Times y niega plan de transición en Cuba sin cambios reales en el poder del castrismo

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Marco Rubio Castros

Marco Rubio desmiente al New York Times y niega transición en Cuba sin tocar el poder de los Castro

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El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, desmintió este martes un reportaje publicado por el New York Times que aseguraba que Washington estaría dispuesto a aceptar una transición en Cuba que mantuviera intacto el poder de la familia Castro.

A través de su cuenta en la red social X, Rubio calificó la información como “noticia falsa” y lanzó una crítica directa a los medios que, según él, se apoyan en fuentes poco confiables.

“La razón por la que tantos medios publican noticias falsas es porque se basan en charlatanes y mentirosos”, escribió.

El reporte que desató la polémica

El artículo del New York Times, publicado el 16 de marzo, citaba a cuatro fuentes anónimas familiarizadas con conversaciones entre Washington y La Habana.

Según el reporte, la administración del presidente Donald Trump habría planteado que la salida de Miguel Díaz-Canel facilitaría avances en las negociaciones.

Sin embargo, el punto más controversial no fue ese.

El diario aseguró que EE.UU. no estaría presionando contra la familia Castro, que seguiría siendo el verdadero centro de poder en la isla.

¿Cambio real o maquillaje político?

Esa posibilidad generó una fuerte reacción entre cubanos dentro y fuera de la isla.

Para muchos analistas y ciudadanos:

  • Díaz-Canel no es quien realmente manda

  • El poder sigue concentrado en la élite político-militar vinculada a Raúl Castro

  • Un cambio sin tocar esa estructura sería solo cosmético

El debate se centró rápidamente en una pregunta clave:

¿Se busca un cambio real o solo una reconfiguración del mismo sistema?

Rubio marca línea dura

El desmentido de Rubio refuerza la postura que ha mantenido en los últimos meses:

La crisis de Cuba es estructural

El problema es el modelo político

No bastan cambios superficiales

Tanto Rubio como Trump han dejado claro que cualquier avance en la relación bilateral dependerá de transformaciones profundas dentro del sistema cubano.

Negociaciones bajo secreto y tensión

Mientras tanto:

  • El régimen cubano ha reconocido contactos con EE.UU.

  • Washington aumenta la presión política

  • La isla enfrenta apagones, escasez y creciente malestar social

El hermetismo en torno a estas conversaciones sigue alimentando la incertidumbre.

El punto central: el poder real en Cuba

Más allá de nombres o cargos, el foco del debate es claro:

¿Quién controla realmente Cuba?

Para muchos cubanos, cualquier escenario que deje intacto el núcleo del poder equivaldría a:

Un cambio superficial

Sin impacto real en la vida del país

Sin transición democrática

Conclusión

La polémica entre Rubio y el New York Times no solo expone tensiones mediáticas, sino también el fondo del conflicto:

El futuro de Cuba no depende solo de cambiar un presidente, sino de transformar —o no— todo el sistema.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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