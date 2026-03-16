Trump afirma que tendrá “el honor de tomar Cuba” en medio de crisis y negociaciones con EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó este lunes que cree que tendrá “el honor de tomar Cuba” , en declaraciones que han elevado la tensión política en medio de la crisis económica y energética que atraviesa la isla.

| #AHORA HISTÓRICO: Donald Trump afirmó que tendrá "el honor de liberar Cuba". "Toda mi vida escuché sobre Estados Unidos y Cuba. Creo que tendré el honor de tomar Cuba. Ya sea liberarla, tomarla, podría hacer lo que quiera con Cuba". pic.twitter.com/EOD6pQWcyu

Durante una intervención desde la Casa Blanca, el mandatario describió a Cuba como “una nación fallida” y aseguró que su administración mantiene contactos con La Habana.

“ Creo que tendré el honor de tomar Cuba… sería un gran honor ”, declaró Trump, sugiriendo que esa acción podría darse “de alguna forma”, sin precisar si se trataría de una solución política, económica o de otro tipo.

El mandatario fue más allá al insinuar que Estados Unidos tendría capacidad para actuar directamente sobre la isla.

Según sus palabras, Washington podría “hacer lo que quiera” con Cuba , en el contexto de las conversaciones en curso y la presión ejercida sobre el régimen.

Trump también vinculó sus declaraciones con el deterioro interno del país:

“No tienen dinero”

“No tienen petróleo”

“No tienen nada”

Aun así, reconoció que Cuba posee potencial económico, destacando su turismo, su geografía y su clima.

Conversaciones activas con La Habana

Las declaraciones llegan en un momento en que Estados Unidos y Cuba mantienen contactos discretos para explorar posibles acuerdos, según han confirmado reportes recientes.

Trump aseguró que “nos están hablando”, lo que indicaría interés del gobierno cubano en negociar ante la presión económica y energética.

Estas conversaciones se producen en medio de una estrategia de presión que incluye:

bloqueo energético

sanciones económicas

aislamiento financiero

que han contribuido a una crisis profunda en la isla.

Cuba en crisis: apagones y protestas

El contexto en el que surgen estas declaraciones es crítico.

Cuba enfrenta:

apagones generalizados

escasez de combustible

caída del turismo

protestas sociales

Recientemente, el país sufrió un colapso total del sistema eléctrico nacional, dejando a millones de personas sin servicio eléctrico.

Este escenario ha incrementado la presión sobre el gobierno cubano y ha abierto la puerta a posibles cambios políticos o negociaciones con Washington.

¿“Tomar Cuba”? Interpretaciones y escenarios

Aunque Trump no detalló qué significa exactamente “tomar Cuba”, analistas interpretan sus palabras dentro de varios posibles escenarios:

una transición negociada del poder

mayor influencia económica de EE.UU.

o incluso medidas más agresivas si no hay acuerdo

En declaraciones previas, el mandatario ya había hablado de una posible “toma de control amistosa” de la isla.

El factor exilio cubano

Trump también hizo referencia al exilio cubano en Estados Unidos, especialmente en Florida, destacando su éxito económico y su vínculo con la isla.

El presidente sugirió que muchos cubanos en el exterior quieren regresar a Cuba, lo que podría formar parte de un eventual proceso de cambio en el país.

Un momento crítico en la relación Cuba-EE.UU.

Las declaraciones del mandatario marcan un punto de inflexión en la relación bilateral.

Con una economía en colapso, protestas en aumento y presión internacional, Cuba enfrenta uno de los momentos más delicados de su historia reciente.

Mientras tanto, Trump deja claro que su administración considera que el desenlace podría estar cerca.