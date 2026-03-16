Trump presiona por salida de Díaz-Canel como condición para acuerdo con Cuba, revela The New York Times

La administración del presidente Donald Trump estaría presionando para expulsar del poder a Miguel Díaz-Canel como parte de las condiciones clave para avanzar en las negociaciones con el gobierno cubano, según un reporte publicado por The New York Times.

De acuerdo con la investigación, funcionarios estadounidenses habrían transmitido a interlocutores cubanos que la permanencia de Díaz-Canel es un obstáculo para lograr avances significativos , aunque habrían dejado en manos de La Habana la forma en que se ejecutaría su eventual salida.

El reporte, basado en fuentes familiarizadas con las conversaciones, indica que Washington busca forzar un reajuste interno dentro del sistema cubano , más que un cambio total de régimen.

Este enfoque apunta a facilitar negociaciones sin provocar un colapso inmediato del sistema político de la isla.

la familia Castro no sería objetivo directo en esta fase

el aparato del régimen comunista se mantendría intacto

Funcionarios cercanos a la administración Trump consideran que el gobernante cubano representa una figura de línea dura que dificulta reformas económicas profundas .

Según las fuentes citadas, su salida podría:

abrir el camino a cambios estructurales en la economía

facilitar acuerdos con Estados Unidos

permitir mayor flexibilidad dentro del sistema cubano

Desde esa perspectiva, Washington no buscaría desmontar el régimen, sino hacerlo más manejable desde el punto de vista político y económico.

Una jugada de alto impacto político

El posible reemplazo de Díaz-Canel sería, según el reporte, la primera gran consecuencia directa de las conversaciones bilaterales entre ambos países.

Analistas consideran que se trataría de:

un golpe significativo dentro de la cúpula del poder cubano

una señal de debilidad del liderazgo actual

un paso hacia una posible reconfiguración del sistema político

Victoria política para Trump

El informe también señala que una eventual salida de Díaz-Canel tendría valor político para Donald Trump en Estados Unidos.

Según una de las fuentes:

permitiría presentar el hecho como una victoria frente a un gobierno de izquierda históricamente enfrentado a Washington

El escenario podría ser utilizado por la Casa Blanca como evidencia de su estrategia de presión internacional, similar a lo ocurrido en otros países bajo influencia estadounidense.

Conversaciones en curso y presión creciente

Las revelaciones se producen en un contexto de:

crisis económica severa en Cuba

apagones generalizados

escasez de combustible

aumento del malestar social

Al mismo tiempo, se han intensificado los contactos entre Washington y figuras cercanas al poder en la isla.

El reporte subraya que la permanencia de Díaz-Canel se ha convertido en un punto central dentro del actual proceso de negociación.