Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

El cantautor cubano Silvio Rodríguez y el vocero oficialista Michel E. Torres Corona desataron una fuerte controversia tras emitir declaraciones en redes sociales en las que plantean la posibilidad de una respuesta armada ante un eventual conflicto con Estados Unidos .

Las reacciones ocurren en medio de una creciente escalada de tensión política entre La Habana y Washington.

En su blog Segunda Cita, Silvio Rodríguez escribió:

“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.

El comentario fue realizado en el contexto de un debate político sobre la situación internacional de Cuba .

El mensaje fue amplificado por el presentador del programa estatal Con Filo, Michel E. Torres Corona , quien reaccionó en Facebook con un tono aún más contundente:

“Y yo. Solo fuego vamos a dar. ¡Viva Cuba libre! Patria o muerte”.

La publicación reforzó la narrativa de confrontación y rápidamente se viralizó en redes sociales.

Contexto: tensión entre Cuba y Estados Unidos

Las declaraciones se producen tras una serie de pronunciamientos desde ambos lados:

Miguel Díaz-Canel advirtió que cualquier agresión externa enfrentará una “resistencia inexpugnable”

Donald Trump calificó a Cuba como “nación fallida” y sugirió posibles acciones

Marco Rubio insistió en cambios profundos dentro del sistema cubano

Además, Washington ha confirmado que mantiene contactos y conversaciones sobre el futuro de la isla.

Críticas y reacciones en redes

Las declaraciones de Rodríguez y Torres provocaron reacciones inmediatas:

Usuarios cuestionan el llamado a la violencia

Señalan la falta de experiencia militar de ambos

Critican el uso de discursos bélicos desde figuras públicas

Para muchos, este tipo de mensajes contrasta con la realidad del país, marcada por:

apagones prolongados

escasez de alimentos

falta de medicinas

crisis económica profunda

Un discurso que refleja el clima interno

Analistas consideran que estos pronunciamientos forman parte de una narrativa oficialista centrada en la “resistencia”, en un momento donde el gobierno enfrenta:

creciente presión externa

protestas internas

deterioro económico sostenido

Conclusión

La polémica evidencia el nivel de tensión política y social que atraviesa Cuba.

mientras el discurso oficial apela a la confrontación

la población enfrenta una crisis diaria cada vez más severa

El contraste entre retórica y realidad sigue alimentando el debate dentro y fuera de la isla.