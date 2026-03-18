Silvio Rodríguez y Michel Torres piden su AKM ante posible conflicto con EE.UU. y desatan polémica

Silvio Rodríguez y Michel Torres piden armas ante posible conflicto con EE.UU. y generan polémica
El cantautor cubano Silvio Rodríguez y el vocero oficialista Michel E. Torres Corona desataron una fuerte controversia tras emitir declaraciones en redes sociales en las que plantean la posibilidad de una respuesta armada ante un eventual conflicto con Estados Unidos.
Las reacciones ocurren en medio de una creciente escalada de tensión política entre La Habana y Washington.
El mensaje que encendió la polémica
En su blog Segunda Cita, Silvio Rodríguez escribió:
“Exijo mi AKM, si se lanzan. Y conste que lo digo muy en serio”.
El comentario fue realizado en el contexto de un debate político sobre la situación internacional de Cuba.
Respuesta de Michel Torres
El mensaje fue amplificado por el presentador del programa estatal Con Filo, Michel E. Torres Corona, quien reaccionó en Facebook con un tono aún más contundente:
“Y yo. Solo fuego vamos a dar. ¡Viva Cuba libre! Patria o muerte”.
La publicación reforzó la narrativa de confrontación y rápidamente se viralizó en redes sociales.
Contexto: tensión entre Cuba y Estados Unidos
Las declaraciones se producen tras una serie de pronunciamientos desde ambos lados:
Miguel Díaz-Canel advirtió que cualquier agresión externa enfrentará una “resistencia inexpugnable”
Donald Trump calificó a Cuba como “nación fallida” y sugirió posibles acciones
Marco Rubio insistió en cambios profundos dentro del sistema cubano
Además, Washington ha confirmado que mantiene contactos y conversaciones sobre el futuro de la isla.
Críticas y reacciones en redes
Las declaraciones de Rodríguez y Torres provocaron reacciones inmediatas:
Usuarios cuestionan el llamado a la violencia
Señalan la falta de experiencia militar de ambos
Critican el uso de discursos bélicos desde figuras públicas
Para muchos, este tipo de mensajes contrasta con la realidad del país, marcada por:
apagones prolongados
escasez de alimentos
falta de medicinas
crisis económica profunda
Un discurso que refleja el clima interno
Analistas consideran que estos pronunciamientos forman parte de una narrativa oficialista centrada en la “resistencia”, en un momento donde el gobierno enfrenta:
creciente presión externa
protestas internas
deterioro económico sostenido
Conclusión
La polémica evidencia el nivel de tensión política y social que atraviesa Cuba.
mientras el discurso oficial apela a la confrontación
la población enfrenta una crisis diaria cada vez más severa
El contraste entre retórica y realidad sigue alimentando el debate dentro y fuera de la isla.