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Costa Rica

Costa Rica rompe relaciones con Cuba y cierra embajada por crisis de derechos humanos en la isla

Costa Rica cierra su embajada en Cuba y rompe relaciones diplomáticas por el deterioro de derechos humanos, represión y crisis económica en la isla

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Costa Rica Cuba

San José / La Habana — En una decisión de alto impacto político, el Gobierno de Costa Rica anunció el cierre definitivo de su embajada en Cuba y solicitó al régimen cubano retirar su personal diplomático de San José, marcando una ruptura diplomática de facto entre ambos países.

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La medida fue confirmada por el presidente Rodrigo Chaves y el canciller Arnoldo André, quienes señalaron que responde al “deterioro sostenido y alarmante de los derechos humanos en la isla”, agravado por la represión, los apagones prolongados y la escasez generalizada.

“El país no puede ignorar la situación crítica que vive el pueblo cubano”, afirmó André, denunciando además un aumento en la persecución contra opositores, activistas y ciudadanos críticos del régimen.

Represión y crisis en aumento

El canciller costarricense subrayó que las libertades fundamentales —incluyendo la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica— han sido severamente restringidas en Cuba.

A esto se suma una crisis económica cada vez más profunda, marcada por la escasez de alimentos, medicamentos y servicios básicos, lo que ha intensificado el descontento social en la isla.

Ruptura diplomática de facto

Como parte de la decisión, Costa Rica solicitó reciprocidad a La Habana, pidiendo el retiro de su personal diplomático y limitando las funciones a servicios consulares mínimos.

De hecho, la embajada costarricense en Cuba ya se encontraba sin personal diplomático desde el pasado 5 de febrero, lo que hacía “prácticamente imposible” mantener operaciones normales.

El gobierno también confirmó que la atención a ciudadanos costarricenses será canalizada desde Panamá, eliminando presencia directa en territorio cubano.

Respaldo político y mensaje directo

La decisión fue consultada con la presidenta electa Laura Fernández Delgado, quien respaldó la medida, consolidando una postura firme del Estado costarricense.

El presidente Chaves fue aún más contundente al afirmar que el modelo político cubano “ha fracasado” y ha dependido históricamente de apoyo externo para sostenerse.

Más presión internacional sobre La Habana

El cierre de la embajada se produce en un contexto de creciente presión internacional sobre el régimen cubano, en medio de una crisis económica que continúa deteriorando las condiciones de vida.

En los últimos meses, la isla ha enfrentado apagones prolongados, escasez de combustible y alimentos, mientras aumentan las denuncias de represión contra quienes protestan.

Costa Rica aseguró que su decisión busca enviar un mensaje claro: la defensa de los derechos fundamentales no es negociable.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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