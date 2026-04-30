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Torres pega 3 hits y un elevado de sacrificio clave; Tigres vencen 5-2 a Bravos y evitan barrida

ATLANTA (AP) — Gleyber Torres conectó tres hits e impulsó la carrera de la ventaja con un elevado de sacrificio en el octavo inning, y los Tigres de Detroit vinieron de atrás para vencer el jueves 5-2 a los Bravos de Atlanta y evitar una barrida de tres juegos.

El jardinero derecho Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta atrapa un elevado de Gleyber Torres de los Tigres de Detroit, el jueves 30 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser)
El jardinero derecho Ronald Acuña Jr. de los Bravos de Atlanta atrapa un elevado de Gleyber Torres de los Tigres de Detroit, el jueves 30 de abril de 2026, en Atlanta. (AP Foto/Erik S. Lesser) AP

Con Atlanta arriba 2-1, Kerry Carpenter pegó un triple ante el dominicano Joel Payamps (0-2) para abrir el octavo acto. El doble de Matt Vierling empató el juego y Payamps dio base por bolas a Hao-Yu Lee. Aaron Bummer entró al relevo y también otorgó boleto a Kevin McGonigle, y el elevado del venezolano Torres impulsó a Vierling para poner el 3-2.

Detroit, que se colocó con porcentaje de .500 con una foja de 16-16, añadió dos carreras en la novena.

El venezolano José Suárez concedió una base por bolas al bateador emergente dominicano Wenceel Pérez, quien anotó cuando el jardinero izquierdo Mike Yastrzemski pifió el tercer hit de Vierling, que se convirtió en error. Después de que Suárez otorgó boleto a Hao-Yu Lee, el doble de Dillon Dingler impulsó a Vierling, mientras Lee fue puesto out en el plato tras el relevo del campocorto hondureño Mauricio Dubón a Drake Baldwin.

Eli White y Dubón conectaron sencillos productores ante el zurdo dominicano Framber Valdez para tomar una ventaja 2-0. Los Bravos aseguraron la serie la noche del miércoles cuando el jonrón de dos carreras de Matt Olson ante Kenley Jansen en la novena les dio una victoria 4-3.

Drew Anderson (1-0) lanzó dos entradas sin permitir carreras. Un día después del tercer salvamento desperdiciado de Jansen en nueve oportunidades, el derecho Kyle Finnegan lanzó la novena para conseguir su primer rescate.

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