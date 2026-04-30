Timberwolves avanzan a la semifinales del Oeste al vencer 110-98 a los Nuggets en el juego 6

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El alero de los Timberwolves de Minnesota Julius Randle supera al alero de los Nuggets de Denver Spencer Jones en el juego 6 de la primera ronda de los playoffs el jueves 30 de abril del 2026. (AP Foto/Matt Krohn) AP

Con sus tres principales escoltas ausentes por lesiones, los Timberwolves apostaron por un juego de más altura, Rudy Gobert, Julius Randle y Naz Reid impulsaron una ventaja de 64-40 en puntos en la pintura y una superioridad de 50-33 en rebotes.

Minnesota, sexto preclasificado de la Conferencia Oeste, comenzará la segunda ronda el lunes en San Antonio. Los Spurs, que fueron los segundos preclasificados, vencieron a Portland en cinco partidos en su serie de primera ronda.

Nikola Jokic tuvo 28 unidades, 10 asistencias y nueve rebotes para liderar a los Nuggets, pero su escudero Jamal Murray tuvo dificultades para zafarse de McDaniels y terminó con apenas 12 puntos, atinando 4 de 17 tiros de campo. Cameron Johnson anotó 27 tantos para encabezar la noche de Denver desde larga distancia, con 10 de 27, pero Jokic y los triples simplemente no fueron suficientes para seguir el ritmo de unos Timberwolves ferozmente motivados.

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FUENTE: AP