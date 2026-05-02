Tigres golea 3-1 a Chivas en el inicio de la Liguilla del torneo Clausura de la Liga MX

Ricardo Marín puso adelante al “Rebaño sagrado” con el único remate a puerta que hicieron en la primera mitad a los 11 minutos.

Jesús Angulo emparejó con un cabezazo a un centro de tiro de esquina en el inicio del descuento previo al descanso.

La remontada llegó en los primeros minutos del complemento con un soberbio remate de volea de Brunetta a centro del uruguayo Fernando Gorriarán, a los 52 minutos.

Sánchez consumó a los 55 minutos un gran contragolpe, en el que volvió a ser habilitado por Gorriarán, para sellar por el centro del campo el triunfo al llegar al área y superar al arquero Óscar Whalley, quien en la primera mitad evitó más daño en el arco rojiblanco.

Chivas se va de la Sultana del Norte con un duro revés que lo obliga a ganar en el duelo de vuelta el 9 de mayo en el estadio Akron con una diferencia de dos goles para avanzar a las semifinales apelando a los criterios de desempate en el global.

Whalley, quien cubre la ausencia de Raúl “Tala” Rangel, uno de los cinco jugadores de Chivas llamados a la concentración de jugadores de la Liga MX para la Selección Nacional, lució con varias atajadas a remates de Rodrigo Aguirre y Brunetta en una primera mitad, que terminó por dominar los locales.

Además de la ausencia de Rangel, Chivas también tuvo que arreglárselas para cubrir las partidas de Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando “La Hormiga” González, todos en la concentración del Tri. También echaron de menos por lesión a Daniel Aguirre y Hugo Camberos.

Las ausencias de las Chivas terminaron por notarse en el campo, en el que Tigres, que no tuvo llamados a la selección, mostró su potencial y dejó ir varias oportunidades para hacer más holgada la victoria. En el duelo de la jornada 14 de la fase regular, los felinos se impusieron en este mismo campo 4-1 a Chivas, cuando iba de líder.

Con esta ventaja en el curso doméstico, Tigres se enfocará en su duelo del próximo martes, en la vuelta de la Copa de Campeones de Concacaf, cuando reciba a Nashville, de la MLS, serie que ganan 1-0 los felinos.

La actividad de la liguilla continuará más tarde con el primero de los duelos en la serie entre Cruz Azul y Atlas en el Estadio Jalisco. Los otros dos duelos, América vs. Pumas y Toluca vs. Pachuca, se realizarán el domingo 3 de mayo.

FUENTE: AP