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Tenista Kei Nishikori anuncia que se retirará al final del año

TOKIO (AP) — El exnúmero 4 del mundo y finalista del Abierto de Estados Unidos de 2014, Kei Nishikori, informó el jueves en redes sociales que planea retirarse al final de esta temporada.

ARCHIVO - Foto del 12 de enero del 2025, el japonés Kei Nishikori reacciona al vencer al brasileño Thiago Monteiro en la primera ronda del Abierto de Australia.(AP Foto/Ng Han Guan, Archivo)
ARCHIVO - Foto del 12 de enero del 2025, el japonés Kei Nishikori reacciona al vencer al brasileño Thiago Monteiro en la primera ronda del Abierto de Australia.(AP Foto/Ng Han Guan, Archivo) AP

Nishikori, de 36 años, se perdió el Abierto de Australia en enero por dolor en el hombro derecho y en los últimos años se ha visto afectado por lesiones. También se perdió el Abierto de Estados Unidos del año pasado.

Tras debutar como profesional en 2007, Nishikori se convirtió en el primer jugador japonés en avanzar a la final de un torneo de Grand Slam de individuales masculinos en el Abierto de 2014 en Nueva York, que perdió en sets corridos ante el croata Marin Cilic.

Nishikori, quien ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Río 2016 tras derrotar a Rafael Nadal en tres sets, comentó a inicios de abril que “apenas se mantenía”, en referencia a su condición física.

“Al mirar atrás todo lo que he recorrido hasta este punto, puedo decir con orgullo que lo di todo. Estoy verdaderamente feliz de haber caminado este camino”, publicó en la red social X.

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FUENTE: AP

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