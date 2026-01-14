americateve

Tenista amateur gana punto a Sinner y obtiene premio cuantioso en antesala del Abierto de Australia

MELBOURNE (AP) — Un jugador amateur local poco conocido ganó un punto a Jannik Sinner y se convirtió en millonario en dólares australianos el miércoles.

El australiano Jordan Smith alza el trofeo tras vencer a la taiwanesa Joanna Garland en el Slam a Un Punto, el miércoles 14 de enero de 2026, en Melbourne (James Ross/AAP Image via AP)
Jordan Smith ganó el denominado Slam de Un Punto, un evento previo al Abierto de Australia. La proeza cambió la vida de Smith en la Rod Laver Arena, durante un evento en el que participó también el español Carlos Alcaraz, primero del ranking mundial.

Todos los partidos duraron apenas un punto en un cuadro de eliminación directa que incluyó a hombres y mujeres, profesionales y amateurs, además de celebridades como la estrella taiwanesa del pop Jay Chou, quien cayó sin golpear la pelota tras un ace de Petar Jovic.

Smith emergió triunfante de un evento clasificatorio estatal para obtener el premio de un millón de dólares australianos, o alrededor de 670.000 dólares estadounidenses.

El australiano ganó en el tercer duelo de la final cuando la taiwanesa Joanna Garland, número 117 del mundo, envió un revés a dos manos fuera de la cancha.

El servicio de Garland se decidió jugando piedra, papel o tijera. No es que sacar siempre fuera una ventaja.

Sinner perdió su punto de tercera ronda contra Smith al enviar su servicio a la red.

Lo mismo le ocurrió a Coco Gauff contra Donna Vekić, mientras que Frances Tiafoe envió su servicio demasiado largo a Iga Swiatek, errores que provocaron carcajadas entre los jugadores involucrados.

Garland perdió en la fase clasificatoria del Abierto de Australia esta semana, pero avanzó en el cuadro del evento con duelos a un punto, venciendo a Alexander Zverev y Nick Kyrgios, además de Maria Sakkari y Vekić. Sakkari había eliminado a Alcaraz.

El Abierto de Australia comienza el domingo.

