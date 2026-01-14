HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Compartir en:









El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci) Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

Estados Unidos cerró 2025 con migración neta negativa, un hecho sin precedentes en medio siglo, impulsado por la drástica caída de las entradas al país y el endurecimiento de la política migratoria bajo la administración del presidente Donald Trump.

Un informe de la Brookings Institution revela que salieron más personas de las que ingresaron, con un saldo negativo que oscila entre 10.000 y casi 295.000 personas, según distintos escenarios metodológicos. Los autores advierten que, de mantenerse la incertidumbre regulatoria, el fenómeno podría repetirse en 2026.

Qué explica el cambio

No fueron las deportaciones el factor decisivo, sino el colapso de las entradas .

Suspensión o recorte de programas humanitarios (refugiados y protecciones temporales).

Menor emisión de visas temporales y controles administrativos más estrictos .

Aumento de salidas voluntarias ante un entorno más restrictivo. Datos clave del informe

Expulsiones en 2025: entre 310.000 y 315.000 , apenas por encima de 2024 y por debajo de cifras oficiales difundidas por el DHS.

Origen de las expulsiones: mayor peso de operativos de la Patrulla Fronteriza desde el interior del país, no solo de ICE .

Tendencia 2026: riesgo alto de repetir saldo negativo si continúan las mismas políticas. Impacto económico

Brookings alerta sobre efectos macroeconómicos relevantes:

Menor disponibilidad de mano de obra en sectores dependientes de migrantes.

Desaceleración del empleo y del PIB .

Caída del consumo estimada entre USD 60.000 y USD 110.000 millones entre 2025 y 2026. Lectura de fondo El informe concluye que el giro migratorio refleja un cambio estructural: menos entradas, más salidas y mayor incertidumbre, con consecuencias que trascienden la frontera y alcanzan al crecimiento y al consumo internos.

