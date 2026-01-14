americateve

Cuba

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Cuba recibe a los sobrevivientes de la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro y prepara homenaje a los 32 agentes cubanos muertos. El régimen organiza actos públicos en La Habana y en todo el país

Por Redacción América Noticias Miami
La Habana despide con honores a los militares cubanos caídos en la operación estadounidense que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

El régimen cubano recibió este miércoles en La Habana a los militares que sobrevivieron al operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura del dictador Nicolás Maduro y que dejó 32 efectivos cubanos fallecidos, según confirmó el gobierno de la isla.

La presencia de personal cubano en el conflicto fue admitida oficialmente tras semanas de negaciones, y el gobierno anunció un duelo nacional y honores póstumos para los caídos, presentados por la prensa estatal como “combatientes caídos en acciones contras las fuerzas estadounidenses”.

Llegada y homenaje en La Habana

Los restos de los 32 militares cubanos que perdieron la vida en la confrontación llegarán este jueves por la mañana al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana, donde se realizará un homenaje oficial con honores militares, informó el régimen en comunicados oficiales.

Tras su arribo, los cuerpos serán trasladados al Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR), cerca de la Plaza de la Revolución, donde permanecerán expuestos para que las autoridades, familiares y ciudadanos rindan tributo.

El gobierno ha convocado a actos públicos y ceremonias en varias provincias como parte de la conmemoración y movilización oficial de apoyo al régimen tras la crisis regional desatada por la operación militar de Estados Unidos en Caracas.

Contexto de la operación en Venezuela

La captura de Maduro, ejecutada por fuerzas estadounidenses en una misión militar en Caracas, provocó múltiples bajas entre las fuerzas que resguardaban al líder venezolano y su entorno. El régimen cubano explicó que los 32 fallecidos formaban parte de personal militar y de inteligencia que operaba en Venezuela como aliados de Maduro.

El hecho ha tensado aún más las relaciones entre La Habana y Washington, y ha generado una ola de rechazo oficial en Cuba, en medio de una narrativa estatal que describe la operación como un ataque imperialista.

