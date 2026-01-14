americateve

Cuba

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EE.UU. congela el procesamiento de visas de inmigrante para 75 países, incluidos Cuba, Brasil y Rusia. La medida entra en vigor el 21 de enero y se basa en el criterio de “carga pública”

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
VISA CUBA

La Administración Trump ordena una pausa indefinida en el procesamiento de visas de inmigrante para decenas de países bajo el argumento de “carga pública”. La medida entra en vigor el 21 de enero y afecta a millones de solicitantes.

El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión indefinida del procesamiento de visas de inmigrante para ciudadanos de 75 países, entre ellos Cuba, Brasil, Rusia e Irán, como parte de un endurecimiento de la política migratoria impulsada por la Administración Trump.

La decisión, revelada a través de un memorando interno, establece que los funcionarios consulares deberán detener o negar solicitudes de personas que, a juicio del gobierno, podrían convertirse en una “carga pública” para el sistema de asistencia social estadounidense.

Screenshot 2026-01-14 at 4.07.55PM

¿Qué evaluarán los consulados?

Según el documento, los oficiales consulares deberán considerar factores como:

  • Estado de salud

  • Edad

  • Dominio del idioma inglés

  • Situación financiera

  • Posible dependencia de asistencia médica o social a largo plazo

La autoridad legal para aplicar este criterio existe desde hace décadas, pero su uso se intensifica nuevamente bajo el enfoque migratorio del actual gobierno.

Postura oficial

Un portavoz del Departamento de Estado confirmó que:

“La inmigración procedente de estos 75 países se detendrá mientras se revisan los procedimientos de verificación, con el fin de evitar que extranjeros accedan a beneficios públicos financiados por los contribuyentes”.

Las excepciones serán extremadamente limitadas y solo se autorizarán tras una evaluación estricta del riesgo de “carga pública”.

Países afectados

Además de Cuba, Brasil, Rusia e Irán, la lista incluye naciones de África, Asia, Medio Oriente, Europa del Este y América Latina, como:

  • Afganistán, Somalia, Nigeria, Haití, Nicaragua, Venezuela (según evaluaciones en curso), Siria, Irak, Pakistán, Colombia, Guatemala, Egipto, Marruecos, Bangladesh, entre muchos otros.

La suspensión permanecerá vigente hasta que el Departamento de Estado complete una reevaluación integral de los procedimientos consulares para estos países.

Contexto político

La medida se produce en medio de:

  • Un endurecimiento general de la política migratoria

  • Investigaciones por fraude en programas de asistencia social

  • El regreso de criterios migratorios más restrictivos que habían sido suavizados durante la administración Biden

Analistas advierten que esta decisión impactará a millones de familias, especialmente en países con fuertes vínculos migratorios con Estados Unidos.

Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

