Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

BARCELONA, España (AP) — Los fiscales españoles están estudiando acusaciones de que el cantante Julio Iglesias agredió sexualmente a dos exempleadas en sus residencias en la República Dominicana y las Bahamas.

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)
La fiscalía española informó a The Associated Press el miércoles que las acusaciones estaban relacionadas con reportes de los medios de comunicación de principios de esta semana de que Iglesias había agredido sexual y físicamente a dos mujeres que trabajaban en sus residencias caribeñas entre enero y octubre de 2021.

Iglesias aún no ha hablado públicamente sobre las acusaciones. Russell L. King, un abogado de entretenimiento con sede en Miami que menciona a Iglesias como cliente en su sitio web, no respondió a una solicitud de comentarios por parte de la AP.

La fiscalía española que maneja casos para la Audiencia Nacional de España dijo que había recibido acusaciones formales contra Iglesias por parte de una persona no identificada el 5 de enero. Iglesias podría ser llevado ante el tribunal con sede en Madrid, que puede juzgar presuntos delitos cometidos por ciudadanos españoles en el extranjero, según la oficina de prensa del tribunal.

El periódico en línea español elDiario.es y el canal de televisión en español Univision Noticias publicaron la investigación conjunta sobre la supuesta mala conducta de Iglesias.

Iglesias, de 82 años, es uno de los artistas musicales más exitosos del mundo después de haber vendido más de 300 millones de discos en más de una docena de idiomas. Después de comenzar su carrera en España, ganó una inmensa popularidad en Estados Unidos y en el resto del mundo en las décadas de 1970 y 1980. Es el padre del cantante pop Enrique Iglesias.

Suman Naishadham contribuyó a este informe desde Madrid.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

FUENTE: AP

