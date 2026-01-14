americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa en 1989. Su fallecimiento reabre uno de los episodios más oscuros del régimen cubano

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Arnaldo Ochoa

El fallecimiento del represor reabre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Cuba: las ejecuciones de 1989 ordenadas por el régimen castrista.

El general de brigada de la reserva José Luis Mesa Delgado falleció en la mañana de este 14 de enero, a los 88 años, según confirmó una nota oficial del Ministerio del Interior (MININT).

El comunicado institucional lo presenta como combatiente del Movimiento 26 de Julio, miembro del Ejército Rebelde, de la Lucha Clandestina y de la llamada Lucha contra Bandidos, con casi seis décadas de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT. Sin embargo, su muerte reactiva un profundo debate histórico y moral por su papel en uno de los episodios más traumáticos del régimen cubano.

Screenshot 2026-01-14 at 10.18.54PM

El fusilamiento que marcó una época

Mesa Delgado fue el jefe del pelotón de fusilamiento que ejecutó el 13 de julio de 1989 al general Arnaldo Ochoa Sánchez, junto a Antonio de la Guardia, Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo.

Las ejecuciones se realizaron en un área cercana a la base aérea de Baracoa, al oeste de La Habana, y fueron presentadas oficialmente como parte del llamado Caso Ochoa, un proceso ampliamente cuestionado por su falta de garantías judiciales y por ser considerado una purga política interna.

Diversos testimonios y denuncias señalan que, tras los disparos iniciales, Mesa Delgado ejecutó tiros de gracia a los cuerpos, un hecho que consolidó su reputación como uno de los represores más temidos dentro del aparato militar cubano.

Ascensos, poder y denuncias

En el momento de las ejecuciones, Mesa Delgado ostentaba el grado de coronel y dirigía un centro de entrenamiento de tropas especiales en Los Palacios, Pinar del Río. Posteriormente, fue ascendido a general de brigada, un movimiento interpretado por críticos como una recompensa directa por su rol en el fusilamiento.

A lo largo de los años, su nombre ha sido incluido en listados de represores cubanos, acusado de complicidad en homicidio, abuso físico, golpizas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales como la libertad de reunión, manifestación y asociación.

Un legado marcado por la represión

El MININT informó que Mesa Delgado fue condecorado con múltiples órdenes y medallas, entre ellas la Orden 6 de Junio de Primer Grado, además de distinciones por la lucha clandestina, la guerra de liberación y misiones internacionalistas en Angola.

A solicitud de su familia, el cuerpo será cremado y sus restos trasladados a Villa Clara.

No obstante, para amplios sectores del exilio cubano y defensores de derechos humanos, su fallecimiento no borra su responsabilidad histórica. Su figura queda asociada, de manera indeleble, a uno de los actos más brutales del poder revolucionario y a la consolidación del miedo como herramienta política.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas
El presidente estadounidense Donald Trump en un evento en la Casa Blanca en Washington el 9 de enero del 2026. (AP foto/Alex Brandon)

Trump advierte a Cuba que llegue a acuerdo antes de que sea tarde

trump respalda en redes idea de que marco rubio sea presidente de cuba

Trump respalda en redes idea de que Marco Rubio sea "presidente de Cuba"

desvian vuelo rumbo a cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en hialeah: asi ocurrio la captura

Desvían vuelo rumbo a Cuba para arrestar a sospechoso de un tiroteo en Hialeah: así ocurrió la captura

llegaran a cuba los restos de 32 agentes caidos en venezuela

Llegaran a Cuba los restos de 32 agentes caídos en Venezuela

Destacados del día

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

Régimen cubano recibe a los sobrevivientes y prepara homenaje a los 32 agentes muertos tras captura de Maduro

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

EEUU congela visas para 75 países, incluidos Cuba, Brasil, Rusia e Irán

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter