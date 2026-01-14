Muere José Luis Mesa Delgado, el general que dirigió el fusilamiento de Arnaldo Ochoa

El fallecimiento del represor reabre uno de los capítulos más oscuros de la historia reciente de Cuba : las ejecuciones de 1989 ordenadas por el régimen castrista.

El general de brigada de la reserva José Luis Mesa Delgado falleció en la mañana de este 14 de enero , a los 88 años , según confirmó una nota oficial del Ministerio del Interior (MININT) .

El comunicado institucional lo presenta como combatiente del Movimiento 26 de Julio, miembro del Ejército Rebelde, de la Lucha Clandestina y de la llamada Lucha contra Bandidos, con casi seis décadas de servicio en las Fuerzas Armadas Revolucionarias y el MININT. Sin embargo, su muerte reactiva un profundo debate histórico y moral por su papel en uno de los episodios más traumáticos del régimen cubano.

Mesa Delgado fue el jefe del pelotón de fusilamiento que ejecutó el 13 de julio de 1989 al general Arnaldo Ochoa Sánchez , junto a Antonio de la Guardia , Jorge Martínez Valdés y Amado Padrón Trujillo .

Las ejecuciones se realizaron en un área cercana a la base aérea de Baracoa , al oeste de La Habana, y fueron presentadas oficialmente como parte del llamado Caso Ochoa , un proceso ampliamente cuestionado por su falta de garantías judiciales y por ser considerado una purga política interna .

Diversos testimonios y denuncias señalan que, tras los disparos iniciales, Mesa Delgado ejecutó tiros de gracia a los cuerpos, un hecho que consolidó su reputación como uno de los represores más temidos dentro del aparato militar cubano.

Ascensos, poder y denuncias

En el momento de las ejecuciones, Mesa Delgado ostentaba el grado de coronel y dirigía un centro de entrenamiento de tropas especiales en Los Palacios, Pinar del Río. Posteriormente, fue ascendido a general de brigada, un movimiento interpretado por críticos como una recompensa directa por su rol en el fusilamiento.

A lo largo de los años, su nombre ha sido incluido en listados de represores cubanos, acusado de complicidad en homicidio, abuso físico, golpizas y violaciones sistemáticas de derechos fundamentales como la libertad de reunión, manifestación y asociación.

Un legado marcado por la represión

El MININT informó que Mesa Delgado fue condecorado con múltiples órdenes y medallas, entre ellas la Orden 6 de Junio de Primer Grado, además de distinciones por la lucha clandestina, la guerra de liberación y misiones internacionalistas en Angola.

A solicitud de su familia, el cuerpo será cremado y sus restos trasladados a Villa Clara.

No obstante, para amplios sectores del exilio cubano y defensores de derechos humanos, su fallecimiento no borra su responsabilidad histórica. Su figura queda asociada, de manera indeleble, a uno de los actos más brutales del poder revolucionario y a la consolidación del miedo como herramienta política.