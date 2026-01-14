Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci) AP

“Me encantaría tener una política migratoria integral”: Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este lunes al no descartar un eventual camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados , al asegurar que estaría abierto a una reforma migratoria integral que “realmente funcione”, según declaró en una entrevista con The New York Times .

“ Posiblemente ”, respondió Trump cuando se le preguntó si apoyaría un plan que incluya estatus legal para personas sin documentos. “ Me encantaría tener una política migratoria integral. Ya es hora para el país ”, añadió, aunque evitó presentar una propuesta concreta y reconoció que se trata de un tema “muy delicado” desde el punto de vista político.

Mensaje a los Dreamers y revisión de DACA

El presidente Donald Trump aborda el Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 4 de enero de 2026, en Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Durante la entrevista, Trump afirmó que los Dreamers deberían sentirse “ seguros ” en Estados Unidos y adelantó que su administración volverá a examinar el programa DACA dentro de aproximadamente un año.

“ Me encantaría poder hacer algo por ellos ”, señaló, marcando un tono poco habitual en su discurso migratorio.

‍ ICE, mano de obra y sectores clave

El mandatario también reveló que dio instrucciones al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para reducir operativos en sectores que dependen históricamente de trabajadores inmigrantes, como:

Agricultura

Hotelería

Servicios

“Tienen gente estupenda trabajando para ellos desde hace 25 años. Son casi como de la familia”, dijo Trump, reconociendo el rol estructural de la inmigración en esas industrias.

Raza, origen y aplicación de la ley

Trump rechazó que su política busque alterar la composición racial del país.

“Solo quiero gente que ame a nuestro país. Es muy simple”, afirmó, y añadió que la aplicación de las leyes migratorias no debe basarse únicamente en la raza o el origen étnico.

Postura dura sigue sobre la mesa

Pese al tono conciliador, el presidente confirmó que su administración revisa criterios para retirar la ciudadanía a algunos estadounidenses naturalizados. Además, negó diferencias con Stephen Miller, principal arquitecto de su agenda migratoria:

“Stephen es una voz muy fuerte. No creo que discrepe con él”.

Sobre la muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente de ICE en Minnesota, Trump culpó a la víctima y evitó cuestionar la actuación del oficial, aunque aclaró que la autoridad de ICE no es ilimitada.

Claves del anuncio