americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Trump

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

Donald Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados y habla de una reforma migratoria integral, aunque sin detallar propuestas concretas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)
El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci) AP

GIRO INESPERADO EN LA CASA BLANCA

“Me encantaría tener una política migratoria integral”: Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió este lunes al no descartar un eventual camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados, al asegurar que estaría abierto a una reforma migratoria integral que “realmente funcione”, según declaró en una entrevista con The New York Times.

Posiblemente”, respondió Trump cuando se le preguntó si apoyaría un plan que incluya estatus legal para personas sin documentos. “Me encantaría tener una política migratoria integral. Ya es hora para el país”, añadió, aunque evitó presentar una propuesta concreta y reconoció que se trata de un tema “muy delicado” desde el punto de vista político.

file0c660977a99bbbb33a8c954b52d16b3e
El presidente Donald Trump aborda el Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 4 de enero de 2026, en Florida. (AP Foto/Alex Brandon)
El presidente Donald Trump aborda el Air Force One desde el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, el domingo 4 de enero de 2026, en Florida. (AP Foto/Alex Brandon)

Mensaje a los Dreamers y revisión de DACA

Durante la entrevista, Trump afirmó que los Dreamers deberían sentirse “seguros” en Estados Unidos y adelantó que su administración volverá a examinar el programa DACA dentro de aproximadamente un año.

Me encantaría poder hacer algo por ellos”, señaló, marcando un tono poco habitual en su discurso migratorio.

ICE, mano de obra y sectores clave

El mandatario también reveló que dio instrucciones al Immigration and Customs Enforcement (ICE) para reducir operativos en sectores que dependen históricamente de trabajadores inmigrantes, como:

  • Agricultura

  • Hotelería

  • Servicios

Tienen gente estupenda trabajando para ellos desde hace 25 años. Son casi como de la familia”, dijo Trump, reconociendo el rol estructural de la inmigración en esas industrias.

Raza, origen y aplicación de la ley

Trump rechazó que su política busque alterar la composición racial del país.

Solo quiero gente que ame a nuestro país. Es muy simple”, afirmó, y añadió que la aplicación de las leyes migratorias no debe basarse únicamente en la raza o el origen étnico.

Postura dura sigue sobre la mesa

Pese al tono conciliador, el presidente confirmó que su administración revisa criterios para retirar la ciudadanía a algunos estadounidenses naturalizados. Además, negó diferencias con Stephen Miller, principal arquitecto de su agenda migratoria:

Stephen es una voz muy fuerte. No creo que discrepe con él”.

Sobre la muerte de una mujer de 37 años a manos de un agente de ICE en Minnesota, Trump culpó a la víctima y evitó cuestionar la actuación del oficial, aunque aclaró que la autoridad de ICE no es ilimitada.

Claves del anuncio

  • Trump no descarta un camino a la ciudadanía.

  • Habla de reforma migratoria integral, sin detalles.

  • Mensaje de tranquilidad a Dreamers y futura revisión de DACA.

  • Reducción de operativos de ICE en sectores productivos.

  • Mantiene línea dura en naturalizaciones y control migratorio.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

Deja tu comentario

Notas relacionadas

Sondeo de AP-NORC muestra que la mayoría opina que Trump se excedió en acciones militares en el extranjero

WASHINGTON (AP) — Sondeo de AP-NORC muestra que la mayoría opina que Trump se excedió en acciones militares en el extranjero.

Trump dice que cualquier cosa que no sea que Groenlandia esté en manos de Estados Unidos es "inaceptable"

WASHINGTON (AP) — Trump dice que cualquier cosa que no sea que Groenlandia esté en manos de Estados Unidos es "inaceptable."

El presidente Donald Trump habla durante una reunión con ejecutivos petroleros en la Sala Este de la Casa Blanca, el 9 de enero de 2026, en Washington. Lo acompañan, a la izquierda, el vicepresidente JD Vance y el secretario de Estado, Marco Rubio. (Foto AP/Evan Vucci, Archivo)

Sondeo: Mayoría en EEUU desaprueba la política militar de Trump, en particular en Venezuela

Gobierno de Trump investiga a senadora demócrata por video dirigido a tropas

WASHINGTON (AP) — La senadora de Michigan, Elissa Slotkin, fue notificada de que el gobierno del presidente Donald Trump la investiga tras organizar y aparecer en un video en el que ella y otros demócratas instan a los miembros del servicio militar a resistir ”órdenes ilegales”.

Destacados del día

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla con periodistas en la Base Conjunta Andrews, en Maryland, el martes 13 de enero de 2026. (AP Foto/Evan Vucci)

Trump abre la puerta a un posible camino a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados

El entonces candidato Donald Trump cerca de la frontera con México en Sierra Vista, Arizona, el 22 de agosto del 2024. (AP foto/Evan Vucci)

HISTÓRICO GIRO MIGRATORIO EN EE.UU: registró migración neta negativa en 2025 por primera vez en 50 años

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Embajada de EEUU cancela visas de reunificación familiar previamente otorgadas a cubanos

Julio Iglesias en la ceremonia para develar su estrella en San Juan, Puerto Rico, el 29 de septiembre del 2016. (AP foto/Carlos Giusti)

Fiscales españoles investigan acusaciones de agresión sexual contra Julio Iglesias

Personas pasan enfrente de la vitrina de una tienda en Portland, Oregon, el 6 de enero del 2026. (AP foto/Jenny Kane)

Aumentan ventas minoristas en EEUU, superando expectativas

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter