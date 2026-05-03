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Tadej Pogačar se impone en Romandía y sigue arrasando esta temporada

LEYSIN, Suiza (AP) — La superestrella del ciclismo Tadej Pogačar demostró el domingo que esta temporada será igual de difícil de superar en las carreras por etapas que en las clásicas de un día.

Pogačar se encaminó a la victoria general en el Tour de Romandía, de seis días, ganando su cuarta etapa. El esloveno se mostró demasiado fuerte en la carretera en ascenso hacia la estación de esquí de Leysin para Florian Lipowitz, quien podría ser su máximo rival en el Tour de Francia.

La figura eslovena había llegado a Suiza esta semana después de ganar Lieja-Bastoña-Lieja el domingo pasado, lo que supuso su tercer título en cuatro codiciadas clásicas de un día conocidas como las Monumentales. Pogačar ganó Milán-San Remo, el Tour de Flandes y en Lieja, y fue segundo en París-Roubaix, carrera que ganó Wout van Aert por poco margen.

Lipowitz atacó repetidamente a Pogačar el domingo —quien fue tercero cuando el ciclista esloveno conquistó su cuarto título del Tour de Francia el año pasado—, en un duelo durante los últimos tres kilómetros.

Pogačar se despegó de Lipowitz en los tramos finales para añadir tres segundos a una ventaja ganadora de 42 segundos en la general. En el tercer puesto de la clasificación general, el francés Lenny Martinez quedó a 2 minutos y 44 segundos.

Fue la primera participación de Pogačar, de 27 años, en la carrera de Romandía, que recorre la región francófona de Suiza y sirve como prueba de inicio de temporada para el Tour de Francia. Tres ciclistas han logrado el doblete de Romandía y el Tour de Francia: Cadel Evans, Bradley Wiggins y Chris Froome entre 2011 y 2013.

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