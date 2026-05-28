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Raúl Castro

Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

El fiscal general interino Todd Blanche afirmó que Washington agotará todas las vías para que Raúl Castro enfrente la justicia estadounidense

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
Fiscal de EEUU

“No es una acusación simbólica”: Fiscalía de EEUU endurece su postura contra Raúl Castro

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el Departamento de Justicia hará “todo lo posible” para lograr que Raúl Castro comparezca ante la justicia estadounidense por el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

Fiscal de EEUU

Durante declaraciones públicas, Blanche enfatizó que la acusación federal presentada contra el exmandatario cubano no tiene un carácter simbólico ni político.

“No hicimos esto para una acusación de exhibición. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, afirmó.

La acusación incluye cargos que podrían derivar en cadena perpetua

La causa fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida y posteriormente desclasificada por las autoridades estadounidenses.

Entre los cargos figuran:

Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses

Destrucción de aeronaves civiles

Cuatro cargos de homicidio

Participación en una presunta operación militar contra aeronaves civiles

Las acusaciones están relacionadas con el derribo de dos avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el estrecho de Florida.

Washington deja claro que busca llevar el caso a juicio

Las declaraciones de Blanche representan una de las posiciones más contundentes emitidas hasta ahora por la administración estadounidense respecto al proceso.

Según el fiscal:

El objetivo es que los acusados comparezcan ante un tribunal

No se trata de una acusación simbólica

EEUU continuará impulsando el caso judicial

Se explorarán todas las vías legales disponibles

Expiloto detenido en EEUU podría convertirse en testigo clave

El caso cobró una nueva dimensión tras la condena por fraude migratorio de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los exmilitares acusados junto a Raúl Castro.

Investigadores consideran que el exoficial podría aportar información relevante sobre:

La cadena de mando militar cubana

Las órdenes emitidas durante la operación

Las comunicaciones entre pilotos y centros de control

Los detalles de la misión aérea de 1996

La Habana rechaza la acusación y denuncia una operación política

Las autoridades cubanas han rechazado la acusación federal y sostienen que se trata de una acción con motivaciones políticas.

Sin embargo, la posición de Washington parece endurecerse cada vez más en medio de una creciente presión diplomática, económica y judicial contra figuras históricas del régimen cubano.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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