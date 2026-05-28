Fiscal de EEUU promete llevar a Raúl Castro ante la justicia: "Haremos todo lo posible para traerlo aquí"

“No es una acusación simbólica”: Fiscalía de EEUU endurece su postura contra Raúl Castro
El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que el Departamento de Justicia hará “todo lo posible” para lograr que Raúl Castro comparezca ante la justicia estadounidense por el caso del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.
Durante declaraciones públicas, Blanche enfatizó que la acusación federal presentada contra el exmandatario cubano no tiene un carácter simbólico ni político.
“No hicimos esto para una acusación de exhibición. Lo hicimos porque realmente necesitamos a Castro aquí y vamos a hacer todo lo posible para traerlo aquí”, afirmó.
La acusación incluye cargos que podrían derivar en cadena perpetua
La causa fue aprobada por un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida y posteriormente desclasificada por las autoridades estadounidenses.
Entre los cargos figuran:
Conspiración para asesinar ciudadanos estadounidenses
Destrucción de aeronaves civiles
Cuatro cargos de homicidio
Participación en una presunta operación militar contra aeronaves civiles
Las acusaciones están relacionadas con el derribo de dos avionetas ocurrido el 24 de febrero de 1996 en el estrecho de Florida.
Washington deja claro que busca llevar el caso a juicio
Las declaraciones de Blanche representan una de las posiciones más contundentes emitidas hasta ahora por la administración estadounidense respecto al proceso.
Según el fiscal:
El objetivo es que los acusados comparezcan ante un tribunal
No se trata de una acusación simbólica
EEUU continuará impulsando el caso judicial
Se explorarán todas las vías legales disponibles
Expiloto detenido en EEUU podría convertirse en testigo clave
El caso cobró una nueva dimensión tras la condena por fraude migratorio de Luis Raúl González-Pardo Rodríguez, uno de los exmilitares acusados junto a Raúl Castro.
Investigadores consideran que el exoficial podría aportar información relevante sobre:
La cadena de mando militar cubana
Las órdenes emitidas durante la operación
Las comunicaciones entre pilotos y centros de control
Los detalles de la misión aérea de 1996
La Habana rechaza la acusación y denuncia una operación política
Las autoridades cubanas han rechazado la acusación federal y sostienen que se trata de una acción con motivaciones políticas.
Sin embargo, la posición de Washington parece endurecerse cada vez más en medio de una creciente presión diplomática, económica y judicial contra figuras históricas del régimen cubano.