REPORTE: Despliegue militar del Pentágono ya rodea a la isla de CUBA

Un reporte publicado en medios estadounidenses asegura que el Pentágono ha incrementado durante meses el posicionamiento de tropas, buques y recursos militares en el Caribe, en medio del aumento de tensiones entre Washington y La Habana.

Según el análisis, la actual presencia naval y aérea de Estados Unidos en la región permitiría responder rápidamente ante distintos escenarios militares, aunque hasta ahora no existe un anuncio oficial sobre una operación contra Cuba.

El reporte señala que Estados Unidos mantiene una importante presencia militar cerca de la isla.

Operaciones de vigilancia aérea y drones

Presencia de fuerzas anfibias y Marines

También se menciona actividad constante de vuelos de reconocimiento y vigilancia en la región.

Marco Rubio vuelve a calificar a Cuba como amenaza para EEUU

El secretario de Estado Marco Rubio volvió a endurecer su discurso contra La Habana durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca.

“Tener un Estado fallido a 90 millas de nuestras costas representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó Rubio.

El contexto ocurre mientras Washington mantiene sanciones, presión diplomática y nuevas medidas relacionadas con Cuba.

Expertos hablan de distintos escenarios militares

Analistas citados en el reporte señalan que el despliegue actual permitiría ejecutar operaciones limitadas, ataques de precisión o acciones dirigidas contra infraestructura estratégica.

Sin embargo:

No existe anuncio oficial de intervención militar

La Casa Blanca no confirmó planes de ataque

El Pentágono evitó comentar despliegues específicos

Expertos advierten sobre riesgos de escalada regional

Las tensiones aumentan mientras crece la presencia naval

El incremento de operaciones militares y movimientos navales ocurre en medio de un escenario internacional marcado por conflictos simultáneos en Oriente Medio y crecientes presiones sobre La Habana.