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GAESA

Golpe al turismo del régimen: hoteleras españolas abandonan GAESA ante presión de EEUU

Las principales cadenas españolas aceleran su salida de GAESA antes del plazo fijado por Washington para evitar sanciones

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
iberostar CUBA

Hoteleras españolas comienzan a romper vínculos con el conglomerado militar cubano

Las principales cadenas hoteleras españolas que operaban junto a Gaviota, el brazo turístico del conglomerado militar cubano GAESA, han comenzado a formalizar su salida de la isla antes de la fecha límite establecida por Estados Unidos para empresas extranjeras vinculadas al grupo controlado por las Fuerzas Armadas cubanas.

Según reveló el medio especializado Preferente, la mayoría de las compañías afectadas ya habría iniciado el proceso de desvinculación para evitar posibles sanciones secundarias impuestas por Washington.

La medida representa uno de los golpes más significativos para el sector turístico cubano en los últimos años.

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El plazo de Washington acelera el éxodo empresarial

La presión surge tras las medidas anunciadas por el secretario de Estado Marco Rubio contra GAESA y sus filiales.

Entre las empresas señaladas aparecen:

Cadenas hoteleras españolas

Entidades financieras europeas

Proveedores vinculados al sector turístico

Empresas con operaciones conjuntas en Cuba

El plazo fijado por Washington para cortar vínculos con el conglomerado vence el próximo 5 de junio.

GAESA controla gran parte de la industria turística cubana

El conglomerado militar cubano mantiene una posición dominante dentro del sector turístico de la isla.

Según estimaciones citadas en el reporte:

Gestiona más de 120 hoteles

Controla marinas y agencias de viajes

Opera empresas logísticas y de transporte

Mantiene una fuerte presencia en la economía cubana

Más de la mitad de los hoteles administrados por Gaviota operaban bajo acuerdos con cadenas españolas.

La crisis del turismo cubano sigue profundizándose

La posible salida de operadores internacionales llega en un momento especialmente complicado para la industria turística cubana.

Entre los factores que afectan al sector destacan:

Caída de visitantes internacionales

Problemas energéticos y apagones

Escasez de combustible

Menor rentabilidad hotelera

Analistas consideran que cualquier retirada masiva de operadores extranjeros podría agravar aún más la situación del turismo en la isla.

Washington mantiene la presión económica sobre La Habana

Las medidas forman parte de una estrategia más amplia impulsada por la administración de Donald Trump para aumentar la presión económica sobre el régimen cubano.

La ofensiva incluye sanciones contra entidades estatales, restricciones financieras y nuevas medidas dirigidas a estructuras consideradas clave dentro de la economía controlada por el Estado.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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