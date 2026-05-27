Parlamento cubano alerta sobre "amenaza militar" de EEUU y pide apoyo internacional urgente

La Asamblea Nacional del Poder Popular emitió una declaración oficial alertando sobre lo que calificó como una “real y peligrosa amenaza de agresión militar directa” por parte de Estados Unidos, en medio de la creciente tensión entre Washington y La Habana.

El documento fue enviado a diez organizaciones interparlamentarias internacionales y está firmado por Esteban Lazo Hernández, presidente del Parlamento cubano y del Consejo de Estado.

En las comunicaciones oficiales, el régimen solicitó apoyo diplomático y político para evitar lo que describió como una posible “aventura militar” contra la isla.

PARLATINO

PARLASUR

Parlamento Panafricano

ParlAmericas

La declaración sostiene que una confrontación tendría consecuencias “incalculables” para América Latina y el Caribe.

La acusación contra Raúl Castro vuelve a elevar la tensión

El pronunciamiento ocurre pocos días después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentara cargos contra Raúl Castro y otros militares cubanos por el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate en 1996.

El Parlamento cubano calificó esa acusación como:

“Ilegítima”

“Manipulación política”

“Acto despreciable”

Mientras tanto, Washington mantiene nuevas sanciones y presiones económicas sobre estructuras vinculadas al régimen cubano.

La Habana denuncia “cerco económico y energético”

La declaración también critica las medidas adoptadas por la administración de Donald Trump, incluyendo sanciones contra funcionarios y entidades cubanas.

El régimen sostiene que:

Existe un endurecimiento del embargo

Hay presión energética sobre la isla

Las sanciones buscan desestabilizar al país

Cuba no representa una amenaza militar

Crece la tensión entre Washington y La Habana

Las declaraciones llegan en uno de los momentos más tensos entre ambos gobiernos en años, marcado por sanciones, despliegues militares en el Caribe, acusaciones judiciales y crecientes advertencias desde Washington.