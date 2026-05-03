americateve

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

St. Pauli pierde ante Mainz y se acerca al descenso de la Bundesliga

BERLÍN (AP) — St. Pauli perdió el domingo 2-1 en casa ante Mainz y quedó más cerca del descenso de la Bundesliga, mientras que el Wolfsburg espera aprovechar este resultado más tarde.

Arkadiusz Pyrka del St. Pauli y Phillipp Mwene del Mainz pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga el domingo 3 de mayo del 2026. (Christian Charisius/dpa via AP)
Arkadiusz Pyrka del St. Pauli y Phillipp Mwene del Mainz pelean por el balón en el encuentro de la Bundesliga el domingo 3 de mayo del 2026. (Christian Charisius/dpa via AP) AP

Phillip Tietz y Phillipp Mwene anotaron en la primera mitad para el Mainz, que aseguró sin preocupaciones su permanencia en la primera división la próxima temporada. Mainz había estado en el fondo de la tabla con nueve derrotas en 13 partidos cuando nombró a Urs Fischer como entrenador en diciembre.

Wolfsburg visita más tarde al Freiburg y podría colocarse por encima del St. Pauli hasta el puesto de repechaje por el descenso si evita la derrota.

Los dos últimos descienden automáticamente, mientras que el equipo que termina tercero por la cola disputa un repechaje a doble partido contra el tercero de la segunda división para determinar cuál jugará en la Bundesliga la próxima temporada.

También el domingo, Haris Tabaković marcó sobre el final para el Borussia Mönchengladbach, que selló su permanencia con una victoria 1-0 sobre el Borussia Dortmund, segundo clasificado.

Tras este fin de semana quedan dos jornadas.

Bayern Múnich ya ganó el título con cuatro jornadas de anticipación. Schalke aseguró el ascenso de regreso a la división el sábado.

Deja tu comentario

Notas relacionadas
Julián Álvarez del Atlético de Madrid durante el partido de semifinal de la Liga de Campeones contra Arsenal,el miércoles 29 de abril de 2026. (AP Foto/Manu Fernández)

Arsenal y Atlético intercambian goles de penal en empate 1-1 en ida de semifinales de Champions

escandalo en el clasico mundial: alexei ramirez da positivo por cuatro esteroides

ESCÁNDALO EN EL CLÁSICO MUNDIAL: ALEXEI RAMÍREZ DA POSITIVO POR CUATRO ESTEROIDES

ARCHIVO - Alexei Ramírez, ex jugador de los Medias Blancas de Chicago, charla con otros jugadores, previo a una clínica de béisbol, el miércoles 16 de diciembre de 2025, en La Habana. (AP Foto/Ramón Espinosa)

Alexei Ramírez dio positivo por 4 esteroides en el Clásico Mundial de béisbol

El entrenador del Fenerbahce, José Mourinho, a la izquierda, durante el partido de vuelta de los playoffs de la Liga de Europa entre el Anderlecht y el Fenerbahce en el estadio RSC Anderlecht en Bruselas, el jueves 20 de febrero de 2025. (AP Foto/Omar La Habana)

MOURINHO APUNTA AL REAL MADRID: FLORENTINO PÉREZ QUIERE SU REGRESO PARA RECONSTRUIR EL CLUB

Destacados del día

ARCHIVO - Un Airbus 319 de la aerolínea Spirit se aproxima al aeropuerto regional Manchester-Boston para aterrizar, el 2 de junio de 2023, en Manchester, Nueva Hampshire. (AP Foto/Charles Krupa, archivo)

Spirit Airlines anuncia su cierre tras 34 años y el cese inmediato de sus operaciones

Trump dice que EEUU podría tomar Cuba casi de inmediato
🚨 ÚLTIMA HORA

Trump dice que EEUU podría "tomar Cuba casi de inmediato"

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

TRUMP ELEVA LA TENSIÓN: AMENAZA CON ENVIAR PORTAAVIONES A CUBA PARA FORZAR RENDICIÓN

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

EEUU ENDURECE SANCIONES: TRUMP ORDENA BLOQUEO TOTAL DE BIENES VINCULADOS AL RÉGIMEN CUBANO

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

TRUMP ENDURECE EL CERCO: FIRMA ORDEN EJECUTIVA QUE AMPLÍA SANCIONES CONTRA CUBA

Destacadas de América Latina

La literatura catamarqueña ¿goza de buena salud? 4

Chaku: Tradición ancestral que protege a las vicuñas

Comisarios y subalternos, a juicio por millonario hurto

¿Querés estar informada/o las 24hs?

Suscribite a nuestro Newsletter