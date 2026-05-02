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DÍAZ-CANEL RESPONDE A TRUMP — "NO HABRÁ RENDICIÓN EN CUBA"

El gobernante cubano acusa a Donald Trump de escalar la tensión y advierte que la isla no cederá ante presiones externas

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami
canel cuba marco rubio

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, lanzó una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asegurando que “no habrá rendición en Cuba” en medio de la creciente tensión entre ambos países.

Las declaraciones se producen tras comentarios recientes de Trump en los que sugirió posibles acciones contra la isla, elevando el tono del enfrentamiento político entre La Habana y Washington.

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Acusaciones de “amenaza militar”

Díaz-Canel afirmó que:

Las declaraciones de Trump constituyen una “amenaza de agresión militar”

El nivel de tensión es “peligroso y sin precedentes”

La comunidad internacional debe “tomar nota”

El mensaje fue difundido a través de redes sociales oficiales.

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Respuesta desafiante del régimen

El mandatario cubano aseguró:

“Ningún agresor encontrará rendición en Cuba”

El país defenderá su soberanía

La respuesta será “en cada palmo del territorio nacional”

La postura refleja un endurecimiento del discurso oficial.

Escalada entre La Habana y Washington

El cruce de declaraciones ocurre en un contexto de:

Nuevas sanciones económicas de EE.UU.

Presión política y diplomática

Crisis interna en Cuba

La tensión bilateral vuelve a colocarse en el centro de la agenda internacional.

Reacción del régimen cubano

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también rechazó las advertencias de Washington, asegurando que el país “no se deja amedrentar”.

Conclusión

Las declaraciones de Díaz-Canel marcan una nueva fase en la confrontación verbal con Estados Unidos, en medio de un escenario geopolítico cada vez más tenso.

americateve | Redacción América Noticias Miami
Por Redacción América Noticias Miami

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