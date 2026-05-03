CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

El presidente cubano Miguel Díaz-Canel pronuncia un discurso de bienvenida a los participantes de la caravana "Nuestra América Convoy a Cuba" en el Palacio de Convenciones, el viernes 20 de marzo de 2026, en La Habana, Cuba. (Adalberto Roque/Foto compartida vía AP) AP

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel , admitió que el petróleo ruso que sostiene actualmente el sistema energético del país se agotará en cuestión de días , sin certeza sobre nuevos envíos.

“Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba”, declaró el mandatario durante un evento en La Habana.

Díaz-Canel confirma que el petróleo ruso se termina y no hay ningún barco en camino. El dictador cubano también se pronuncia sobre las sanciones de EE.UU. y dice que fueron un regalo por el primero de mayo. pic.twitter.com/3qeNn5Ivx4

El suministro procedente de Rusia:

Solo cubrió alrededor de dos semanas de consumo

Representa una fracción de las necesidades reales del país

Cuba necesita hasta 110,000 barriles diarios, pero produce menos de la mitad.

Regreso al borde del colapso

La isla enfrenta nuevamente:

Apagones prolongados en todo el país

Escasez de combustible en servicios básicos

Paralización parcial de la economía

La crisis energética ya ha provocado cortes eléctricos masivos y afectaciones a hospitales, transporte y producción.

Dependencia externa y presión internacional

El gobierno cubano reconoce que:

Pasó meses sin recibir combustible del exterior

Depende de envíos puntuales de aliados como Rusia

Las sanciones dificultan el acceso a nuevos proveedores

La situación refleja una dependencia estructural de importaciones energéticas.

Escenario incierto

La falta de un nuevo cargamento confirmado deja al país en un escenario de alta incertidumbre energética, con riesgo de agravamiento de la crisis en los próximos días.