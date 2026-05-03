CRISIS ENERGÉTICA: DÍAZ-CANEL ADMITE QUE CUBA SE QUEDA SIN PETRÓLEO EN DÍAS

El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió que el petróleo ruso que sostiene actualmente el sistema energético del país se agotará en cuestión de días, sin certeza sobre nuevos envíos.
Para continuar, suscribite a americateve. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
El gobierno cubano reconoce que el suministro de petróleo ruso está por agotarse y no hay fecha para nuevos envíos.
El gobernante de Cuba, Miguel Díaz-Canel, admitió que el petróleo ruso que sostiene actualmente el sistema energético del país se agotará en cuestión de días, sin certeza sobre nuevos envíos.
“Ese petróleo se agota ya en estos días y no sabemos cuándo más va a entrar combustible a Cuba”, declaró el mandatario durante un evento en La Habana.
El suministro procedente de Rusia:
Permitió aliviar temporalmente los apagones
Solo cubrió alrededor de dos semanas de consumo
Representa una fracción de las necesidades reales del país
Cuba necesita hasta 110,000 barriles diarios, pero produce menos de la mitad.
La isla enfrenta nuevamente:
Apagones prolongados en todo el país
Escasez de combustible en servicios básicos
Paralización parcial de la economía
La crisis energética ya ha provocado cortes eléctricos masivos y afectaciones a hospitales, transporte y producción.
El gobierno cubano reconoce que:
Pasó meses sin recibir combustible del exterior
Depende de envíos puntuales de aliados como Rusia
Las sanciones dificultan el acceso a nuevos proveedores
La situación refleja una dependencia estructural de importaciones energéticas.
La falta de un nuevo cargamento confirmado deja al país en un escenario de alta incertidumbre energética, con riesgo de agravamiento de la crisis en los próximos días.
Suscribite a nuestro Newsletter