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Sinner quinta su quinto Masters consecutivo al aplastar a Zverev en la final de Madrid

MADRID (AP) — El número uno del mundo, Jannik Sinner, superó con facilidad a Alexander Zverev en la final del Abierto de Madrid para ganar el torneo por primera vez y convertirse en el primer hombre en conquistar cinco torneos Masters consecutivos.

El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Madrid al vencer en la final al alemán Alexander Zverev el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez)
El italiano Jannik Sinner sostiene el trofeo tras ganar el Abierto de Madrid al vencer en la final al alemán Alexander Zverev el domingo 3 de mayo del 2026. (AP Foto/Manu Fernandez) AP

Sinner venció el domingo por 6-1, 6-2 al tercero del ranking para sumar su 23.ª victoria seguida. Ya había ganado torneos Masters 1.000 en Monte Carlo, Miami e Indian Wells este año, y en París el año pasado.

“Creo que hay mucho trabajo detrás de esto”, explicó Sinner. “Mucha dedicación y sacrificio que pongo cada día. Obviamente, significa mucho para mí ver estos resultados”.

Zverev cayó ante Sinner en las semifinales de cada uno de esos torneos. Ganó en Madrid en 2018 y 2021, y fue subcampeón de Carlos Alcaraz en 2022.

Sinner no enfrentó ni una sola oportunidad de quiebre en su cómoda victoria sobre Zverev en el complejo de tenis Caja Mágica, en Madrid.

“Estoy muy feliz de haber seguido creyendo en mí. Me presento cada día, en cada sesión de entrenamiento, intentando hacer el trabajo correcto con la disciplina adecuada”, aseguró Sinner. “Para hacerlo, necesitas tener al equipo adecuado detrás, y yo lo tengo. Estoy muy contento por mí, pero también por el equipo, y esto significa mucho para todos nosotros”.

Sinner jugará a continuación en Roma con la posibilidad de levantar el trofeo en el único torneo Masters que todavía no ha ganado. El italiano de 24 años busca unirse a Novak Djokovic como el único hombre en completar el Career Golden Masters. El serbio ganó los nueve torneos dos veces.

En la final femenina del sábado, la ucraniana Marta Kostyuk derrotó por 7-5, 6-3 a la rusa Mirra Andreeva.

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Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

FUENTE: AP

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